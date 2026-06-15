Neste domingo, 14, a Suécia aplicou uma sonora goleada sobre a seleção da Tunísia, em Monterrey, no México. O primeiro e o quinto gol do jogo foram anotados pelo meio-campista Yasin Ayari, que não comemorou devidamente o feito.

Isso porque, Ayari, 22, é filho de um tunisiano e de uma marroquina, que imigraram para o país nórdico. Sendo assim, o camisa 18 optou por respeitar a origem da família ao invés de celebrar.

Nascido em Solna, na Suécia, Ayari chegou a ser convidado pela Federação Tunisiana de Futebol para defender a seleção africana. No entanto, decidiu vestir a camisa do país de origem.

Atualmente, o meia joga Brighton, da Inglaterra. Na última temporada, marcou quatro gols e deu três assistências, em um total de 32 jogos.

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