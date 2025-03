Convocação da seleção: vagas abertas e principais disputas da pré-lista

O técnico Dorival Júnior anunciará na próxima quinta-feira, 6, a partir das 11h, sua primeira lista de convocados da seleção brasileira em 2025. Em quinto nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil tem compromissos duros, contra Colômbia, dia 20, em Brasília, e Argentina, dia 25, em Buenos Aires.

Publicidade

Na última sexta-feira, 28, a CBF divulgou uma pré-lista de convocados com 52 jogadores. Agora, a lista final será reduzida a 23, com a expectativa do retorno de Neymar, que não atua pela seleção desde que se lesionou contra do Uruguai, em outubro de 2023.

A lista de nomes “garantidos” tem ficado cada vez menor. Vinicius Junior, Raphinha e Rodrygo, por serem presenças constantes e em boa fase no futebol europeu, são os nomes mais certeiros. Neymar, recuperando a boa forma no Santos, também deve ser confirmado, até porque, caso contrário, não estaria na pré-lista.

Publicidade

Quem pode pintar na lista de Dorival

Além de Neymar, outros 17 atletas em atividade no Brasileirão têm chances de ser lembrados: os goleiros Hugo Souza (Corinthians) e Weverton (Palmeiras), os zagueiros Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), os laterais Alex Sandro (Flamengo), Alex Telles (Botafogo), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wesley (Flamengo), os meias Alisson (São Paulo), Gerson (Flamengo), Lucas Moura (São Paulo) e Oscar (São Paulo), e os atacantes Bruno Henrique (Flamengo), Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo) e Yuri Alberto (Corinthians).

Wesley tem sido observado e elogiado por Dorival e pode fazer sua estreia na lateral-direita. Estêvão, em boa fase no Palmeiras, é outra boa opção, mas enfrenta forte concorrência no setor, como Savinho, do Manchester City. Igor Jesus e Luiz Henrique brilharam nas últimas convocações, mas caíram de rendimento em 2025 – o segundo deixou o Botafogo e perdeu visibilidade no Zenit, da Rússia -, e viram o crescimento do concorrente Endrick no Real Madrid nas últimas semanas.

Com o capitão Danilo pré-convocado entre os zagueiros, as maiores dúvidas recaem nas laterais, já que nenhum dos convocados recentemente abraçou a oportunidade. Nem mesmo na meta há certeza absoluta: Alisson, Ederson e Bento têm se revezado na titularidade sob o comando de Dorival, mas a evolução de Hugo Souza, do Corinthians, pode ser um fator surpresa.

Publicidade

Ausente nas convocações desde 2016, o veterano Oscar Emboaba vem se destacando pelo São Paulo e, assim como o colega Lucas Moura, pode ser uma das novidades da lista. O caso de Lucas Paquetá é um dos que mais chamam atenção: titular de Dorival Júnior, o meia do West Ham vê avançar as denúncias de participação em manipulação de resultados na Premier League e tem sua presença ameaçada.

Outros atletas constantemente lembrados que podem acabar perdendo a vaga são o lateral Guilherme Arana, os meias Bruno Guimarães, André e Andreas Pereira, e o atacante Gabriel Martinelli.

Pré-lista da seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina

(em negrito, os nomes mais “garantidos” na convocação)

Goleiros

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al-Nassr (SAU)

Ederson – Manchester City (ING)

Hugo Souza – Corinthians

Lucas Perri – Lyon (FRA)

Weverton – Palmeiras

Zagueiros

Alexsandro – Lille (FRA)

Beraldo – PSG (FRA)

Danilo – Flamengo

Fabrício Bruno – Cruzeiro

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Léo Ortiz – Flamengo

Marquinhos – PSG (FRA)

Murillo – Nottingham Forest (ING)

Laterais

Dodô – Fiorentina (ITA)

Abner – Lyon (FRA)

Alex Sandro – Flamengo

Alex Telles – Botafogo

Douglas Santos – Zenit (RUS)

Guilherme Arana – Atlético-MG

Vanderson – Monaco (FRA)

Wesley – Flamengo

Meio-campistas

Alisson – São Paulo

André – Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira – Fulham (ING)

Andrey Santos – Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Éderson – Atalanta (ITA)

Gerson – Flamengo

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

Lucas – São Paulo

Paquetá – West Ham (ING)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Neymar – Santos

Oscar – São Paulo

Atacantes

Antony – Real Betis (ESP)

Bruno Henrique – Flamengo

Endrick – Real Madrid (ESP)

Estêvão – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Galeno – Al Ahli (SAU)

Igor Jesus – Botafogo

Igor Paixão – Feyenoord (HOL)

João Pedro – Brighton (ING)

Luiz Henrique – Zenit (RUS)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Samuel Lino – Atlético de Madrid (ESP)

Savinho – Manchester City (ING)

Vini Jr – Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto – Corinthians

Onde assistir à convocação da seleção

A convocação acontece às 11h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo da CBF TV no YouTube.