O dilema Endrick: média altíssima, elogios… e pouca minutagem

O jornal Marca, por sua vez, destacou o “canhãozinho” em sua capa e exaltou sua paciência. “Uma fera competitiva que soube entender a importância de aproveitar as oportunidades e estar sempre pronto para a batalha. Com seus 18 anos, o brasileiro foi capaz de reeducar algo que parecia impossível no mundo do futebol: ser importante em outras combinações de minutos”.

Endrick ficou de fora da última convocação da seleção brasileira e vive a expectativa por ser chamado por Dorival Júnior na próxima lista, que será anunciada em 7 de março, para os jogos contra a Colômbia, no dia 20 de março, em Brasília, e contra a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026