Com Neymar e Yuri Alberto, seleção tem pré-lista para Eliminatórias

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta sexta-feira, 28, a pré-lista de jogadores convocados para dois clássicos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa. Os atacantes Neymar e Yuri Alberto estão entre os 52 nomes que podem ser chamados para as partidas diante da Colômbia e da Argentina.

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20; e, cinco dias depois, a Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Além dos atacantes do Santos e do Corinthians, outros 16 nomes de equipes do Brasileirão foram lembrados pela comissão técnica de Dorival Júnior. A lista conta com seis goleiros, oito zagueiros, oito laterais, 14 meio-campistas e 16 atacantes. A CBF promete divulgar os 23 nomes finais na próxima sexta, 7, na sua sede, no Rio.

A última partida de Neymar pela seleção brasileira foi em outubro de 2023. Naquela partida, contra o Uruguai, em Montevidéu, o camisa 10 teve uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. Yuri Alberto tem no currículo apenas um jogo pela seleção, contra o Marrocos, em março de 2023.

O Brasil é o quinto colocado das Eliminatórias, com 18 pontos. Adversários da 13ª e 14ª, a Colômbia é a quarta colocada (19 pontos), enqunato a Argentina é a líder (25).

Confira a pré-lista da seleção brasileira

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al-Nassr (SAU)

Ederson – Manchester City (ING)

Hugo Souza – Corinthians

Lucas Perri – Lyon (FRA)

Weverton – Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro – Lille (FRA)

Beraldo – Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo – Flamengo

Fabrício Bruno – Cruzeiro

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Léo Ortiz – Flamengo

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo – Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Dodô – Fiorentina (ITA)

Abner – Lyon (FRA)

Alex Sandro – Flamengo

Alex Telles – Botafogo

Douglas Santos – Zenit (RUS)

Guilherme Arana – Atlético-MG

Vanderson – Monaco (FRA)

Wesley – Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson – São Paulo

André – Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira – Fulham (ING)

Andrey Santos – Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Éderson – Atalanta (ITA)

Gerson – Flamengo

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

Lucas Moura – São Paulo

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. – Santos

Oscar – São Paulo

ATACANTES

Antony – Real Betis (ESP)

Bruno Henrique – Flamengo

Endrick – Real Madrid (ESP)

Estevão – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Galeno – Al-Ahli (SAU)

Igor Jesus – Botafogo

Igor Paixão – Feyenoord (HOL)

João Pedro – Brighton (ING)

Luiz Henrique – Zenit (RUS)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Samuel Lino – Atlético de Madrid (ESP)

Savinho – Manchester City (ING)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto – Corinthians