Adrien Rabiot não perdoou os companheiros franceses pelo incío desastroso do jogo contra a Inglaterra, pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Isso porque, ao final do primeiro tempo, os rivais venciam a partida por um assombroso 4 a 0, que só foi aproximado após bronca do técnico Didier Deschamps no intervalo.
“Começamos de maneira bastante vergonhosa nesse primeiro tempo”, analisou o meio-campista, em entrevista no estádio de Miami. “Vi comportamentos de alguns jogadores que nunca tinha visto até hoje. Isso é um pouco decepcionante, porque era o nosso último jogo para encerrar essa competição de forma digna.”
Rabiot também admitiu que havia decepção pela derrota contra a Espanha, na semifinal. No entanto, isso não poderia resultar numa postura inicial tão abaixo da média pela equipe francesa.
“Conversamos no intervalo e dissemos que era preciso ter um pouco mais de orgulho. E a equipe melhorou claramente no segundo tempo, porque, na primeira etapa, alguns comportamentos foram inadmissíveis”, desabafou o jogador.
Os franceses chegaram a encostar no placar durante o segundo tempo, no qual Barcola, Dembélé, Upamecano e Digne entraram no lugar de Cherki, Doué, Theo Hernández e Konaté. No entanto, o placar final foi de 6 a 4 para os ingleses.