Vini Jr. entrou na lista que apenas campeões mundiais pela seleção brasileira estão: marcar nos três primeiros jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Com gols diante da Escócia, Haiti e Marrocos, o camisa 7 igualou o feito de Jairzinho, na Copa de 1970, Romário, em 1994, Rivaldo e Ronaldo, ambos em 2002, conforme relembrou o ge.

Na noite desta quarta-feira, 24, Vini anotou dois gols na vitória por 3 a 0 diante da Escócia, chegando a quatro gols na Copa do Mundo de 2026 e acirrando a briga pela artilharia. Antes deste duelo, o ponta marcou na vitória diante do Haiti, também por 3 a 0, e no empate por 1 a 1 contra Marrocos.

Bom sinal?

Até então, o feito só tinha sido alcançado por campeões mundiais. Em 1970, foi Jairzinho quem inaugurou a lista, sendo o único brasileiro a marcar gols em todos os jogos da Copa do Mundo. Durante a campanha do Tri, o ex-jogador anotou sete bolas na rede.

Já em 1994, foi a vez do artilheiro Romário igualar o feito do Furacão. O ex-atacante marcou nos três primeiros jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo daquele ano, não anotando tentos apenas nas oitavas, diante dos Estados Unidos, e na final contra a Itália, quando conquistou o Tetra.

Em 2002, duas peças importantes na conquista do Penta igualaram o feito. Ronaldo, artilheiro daquela Copa com oito gols, e Rivaldo marcaram nos três primeiros jogos da seleção na edição de 2002.