O Guia da Copa do Mundo de 2026 produzido por PLACAR, um item especialíssimo de colecionador, já está disponível. Atendendo ao apelo de nossos leitores, a revista volta a ter a ficha técnica com fotos de todos os elencos (o número subiu para 1248 atletas e 48 treinadores), além de diversas outras atrações.

A PLACAR 1536 está disponível em versão digital para assinantes em nosso app (clique aqui e vire membro). Já a revista impressa está em nossa loja oficial e chega às bancas de todo o país na próxima sexta-feira, 6.

Confira a carta ao leitor do Guia da Copa 2026:

Brincadeira de criança

O fato de o último Mundial ter sido realizado entre novembro e dezembro de 2022, para fugir do implacável verão do Catar no meio do ano, nos trouxe um benefício: a habitual e longa espera de quatro anos foi antecipada em um semestre. A Copa do Mundo de 2026 já chegou, e com ela toda aquela onda nostálgica que nos leva de volta aos dias mais felizes de nossas vidas. A propósito, qual é a sua Copa favorita? A maioria das pessoas tende a citar uma das edições de sua infância ou adolescência, daquele período em que tudo era novidade, mais colorido e saboroso.

Se você não foi um jovem apaixonado por futebol e por Copa do Mundo, muito provavelmente você ainda o é. Qualquer que seja a sua idade. Pois é nesse período de um mês (agora 40 dias, pois a Copa com 48 seleções no Canadá, México e EUA nos deu uma semana a mais) que todos se permitem voltar a ser criança, pintar as ruas, reunir a família, colocar a bandeira na janela, trocar figurinhas… e saber tudo sobre a Copa folheando a revista PLACAR. Fundada em 1970, pé quente, com Pelé dando e receita do tricampeonato no mesmo estádio Azteca que abrirá este Mundial, a revista esportiva do Brasil publica o Guia da Copa desde 1982.

A ficha com o rosto dos atletas só apareceu no Guia da Copa de 1994 e desde então virou uma exigência de nossos leitores, o que por vezes nos rendeu dor de cabeça. Em 2002, nossos editores de foto passaram semanas imaginando como seria o rosto do zagueiro Khalil Al-Dossary, convocado pela Arábia Saudita. Não encontravam uma mísera imagem do sujeito. Eram outros tempos. A solução, então, foi rir de si mesmo: colocaram em seu lugar o rosto do motorista Djalma, uma figura muito querida da redação que já havia aparecido em outras edições. Uma inofensiva brincadeira de criança.

Na era digital, é mais fácil fazer o cara-crachá dos convocados, ainda mais tendo como colaborador especial o fo tógrafo italiano Pier Giavelli, que roda o mundo atrás dos boleiros. E, atenden do ao apelo dos leitores, desta vez am pliamos o número de páginas para aco modar os 26 atletas de cada uma das 48 participantes. Foi um sufoco danado, especialmente para o editor de fotografia Alexandre Battibugli e para nosso craque das estatísticas, Rodolfo Rodrigues. A dupla levantou cada foto e os dados dos 1.248 jogadores e mais 48 treinadores. Algumas das seleções ainda não haviam enviado a lista final até o fechamento da edição. Mas garantimos um índice de acerto infinitamente maior que o do álbum de figurinhas! O Brasil está certinho, com Neymar e companhia.

E vem cá, você sabe qual é a capital de Curaçao e o idioma em Cabo Verde? Nosso checador Gabriel Gama adora essa brincadeira e já tinha na ponta da língua as respostas: Willemstad e português, respectivamente. Por isso, o escalamos para reeditar outra seção do guia que nossos leitores sentiam saudades. Na barra de cima de cada país, você encontra informações sobre sua capital, idioma, moeda e muito mais. Afinal, PLACAR é cultura, um presente educativo para todas as idades. Aqui, não falamos só de bola e, para ser sincero, nem gostamos tanto assim de falar de tática (isso você pode encontrar em canais especializados e bastante competentes). Nossa praia é contar histórias, apresentar os personagens mais ricos e, por que não, destacar aspectos políticos e culturais de cada um dos concorrentes ao título.

O Guia que você tem em mãos é resultado do esforço coletivo do time de PLACAR ao longo dos últimos meses e não teria ficado tão bom não fosse pelo apoio de dezenas de colegas jornalistas mundo afora, que prontamente aceitaram nossa convocação para colaborar. Sejamos honestos: seria difícil destrinchar a situação de Bósnia e Herzegovina se não tivéssemos contatado Ognjen Dujković, do canal BHRT, que ainda estava entusiasmado com a classificação diante da Itália na repescagem e nos mandou abrir o olho com sua seleção.