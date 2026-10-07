O zagueiro Nicolás Otamendi encerrou oficialmente sua trajetória pela seleção argentina aos 38 anos, somando 140 partidas e nove gols com a Albiceleste. O atleta do River Plate despediu-se ao lado de Lionel Messi e também fez sua última exibição na vitória por 3 a 0 no amistoso contra Benin.

Como foi o jogo de despedida dos ídolos

No duelo que simbolizou o adeus dos dois veteranos, Otamendi marcou o primeiro gol aos 48 minutos após passe decisivo de Messi. O zagueiro, que foi campeão da Copa do Mundo ao lado do camisa 10 em 2022, fez sua última partida no estádio do seu próprio clube, o Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O que disse o zagueiro sobre Lionel Messi

O defensor prestou uma homenagem ao capitão da seleção após o amistoso: “Hoje terminamos esta etapa juntos como jogadores desta grande seleção Argentina. E se este dia já foi especial, partilhá-lo com Messi torna-o ainda mais inesquecível. O melhor jogador de todos os tempos, aquele que nos ensinos a nunca parar de acreditar, a levantar-nos depois de cada golpe e a defender esta camisola com o coração. Que privilégio ter compartilhado parte desse caminho e testemunhado uma história que ficará para sempre no futebol e no coração de todos os argentinos”, afirmou Nicolas Otamendi, em publicação no Instagram.

Qual é o legado do defensor na equipe albiceleste

Com mais de uma década de serviços prestados, o jogador firmou-se como um dos pilares defensivos da história recente do futebol de seu país. Além da Copa, a dupla esteve em campo nas conquistas das Copas América de 2021 e 2024, além do vice-campeonato Mundial em 2026.