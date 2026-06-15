A seleção de Cabo Verde já fez história nesta segunda-feira, 15, ao segurar o empate em 0 a 0 com a Espanha, na partida inaugural do Grupo H desta Copa. Os Tubarões Azuis, como são chamados os jogadores da equipe, surpreenderam o mundo em sua estreia em Mundiais com direito a um recorde.

Na história

Além da grande atuação do goleiro Vozinha, de 41 anos, chamou a atenção a solidez defensiva dos cabo-verdianos, que terminaram o embate com o pontinho e um recorde para os livros de história: o de menor número de faltas cometidas em uma partida inteira (90 minutos) de Copa do Mundo.

Cabo Verde cometeu apenas uma falta durante toda a partida. Isso contra um time extremamente ofensivo e que teve no segundo tempo a estrela Lamine Yamal em campo.

Este é o menor número de infrações registrado por qualquer equipe em uma partida de Mundial desde 1966, segundo a Opta, empresa especializada em estatísticas. A infração solitária aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, cometida pelo defensor Sidny Lopes Cabral.