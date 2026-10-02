A Fifa publicou nesta sexta-feira, 2, seu tradicional relatório pós-Copa do Mundo, referente à edição de 2026. Elaborado pelo Grupo de Estudos Técnicos (TSG, na sigla em inglês) da entidade e pelo Departamento de Análise de Desempenho do Futebol da FIFA, o relatório se baseia em dados de todas as 104 partidas do torneio realizado no Canadá, México e Estados Unidos, e combina conhecimento especializado em futebol com análises avançadas de dados e vídeos.

As principais conclusões se referem a inovação tática, à evolução dos papéis dos jogadores e a novos caminhos para o sucesso no mais alto nível. A pressão pós-perda e a valorização da posse de bola da campeã Espanha foram destaques do relatório. São eles, segundo a versão resumida:

A contra-pressão como uma faca de dois gumes

O relatório identifica a contra-pressão como uma das tendências definidoras da competição. As melhores equipes frequentemente conseguiam transformar a perda da posse de bola em uma oportunidade de ataque imediata, com a campeã Espanha demonstrando especial habilidade em utilizar sua estrutura de posse de bola para recuperá-la e atacar antes que seus adversários tivessem a chance de se reorganizar.

O relatório identifica a contra-pressão como uma das tendências definidoras da competição. As melhores equipes frequentemente conseguiam transformar a perda da posse de bola em uma oportunidade de ataque imediata, com a campeã Espanha demonstrando especial habilidade em utilizar sua estrutura de posse de bola para recuperá-la e atacar antes que seus adversários tivessem a chance de se reorganizar. Diferentes caminhos para o sucesso

Desde pressões altas agressivas até bloqueios baixos disciplinados e transições rápidas, a análise mostra que não houve uma fórmula única para o sucesso. Cabo Verde exemplificou como uma defesa compacta, organização coletiva e participação proativa do goleiro podem permitir que as equipes compitam contra adversários tecnicamente superiores.

Desde pressões altas agressivas até bloqueios baixos disciplinados e transições rápidas, a análise mostra que não houve uma fórmula única para o sucesso. Cabo Verde exemplificou como uma defesa compacta, organização coletiva e participação proativa do goleiro podem permitir que as equipes compitam contra adversários tecnicamente superiores. Goleiros redefinidos

O papel do goleiro continua a evoluir, com as equipes utilizando cada vez mais seus jogadores como participantes ativos na fase de construção de jogo e como solução para superar a pressão do adversário.

O papel do goleiro continua a evoluir, com as equipes utilizando cada vez mais seus jogadores como participantes ativos na fase de construção de jogo e como solução para superar a pressão do adversário. Análises táticas aprofundadas

Através de nove estudos táticos detalhados, o relatório explora uma série de temas críticos, nomeadamente a construção de jogo com uma linha de três defensores, rotações de jogadores pelas laterais, exploração de espaços pelo meio, progressão através de jogadores-chave, pressão alta, contra-pressão, bloqueios defensivos, transições ofensivas e o papel em evolução do goleiro. Mais detalhes sobre cada uma dessas áreas são fornecidos na seção “Tendências táticas em destaque” abaixo.

“A Copa do Mundo representa o mais alto nível do nosso esporte e é um momento único em que os melhores jogadores, treinadores e culturas futebolísticas do mundo se reúnem, cada um trazendo suas próprias ideias, identidades e estilos de jogo”, disse Arsène Wenger, chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da Fifa. “Para nós, responsáveis ​​por entender e desenvolver o futebol, ela oferece uma oportunidade extraordinária de observar o jogo, aprender com ele e refletir sobre para onde ele pode estar caminhando.”

“Ao longo da Copa do Mundo da Fifa de 2026, nosso Grupo de Estudos Técnicos e a Unidade de Análise de Desempenho do Futebol da Fifa observaram cada partida em detalhes, combinando a experiência e a intuição de especialistas em futebol com análises técnicas e dados para construir uma compreensão mais profunda do que estava acontecendo em campo. O objetivo não é simplesmente descrever o que aconteceu, mas entender por que aconteceu: como as equipes criaram e controlaram o espaço, como atacaram e defenderam, como os papéis individuais evoluíram e como as decisões de jogadores e treinadores influenciaram os diferentes momentos do jogo”, acrescentou o ex-treinador do Arsenal.

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Tendências táticas em destaque

O relatório explora o jogo em todas as suas fases: desde como as equipes construíram seus ataques e progrediram no campo, até como pressionaram, defenderam e reagiram às mudanças de posse de bola. Os principais tópicos incluem:

Construindo com uma linha de três zagueiros

As diversas estruturas utilizadas por equipes que jogam com três zagueiros e como isso lhes permitiu progredir no jogo.

As diversas estruturas utilizadas por equipes que jogam com três zagueiros e como isso lhes permitiu progredir no jogo. Rotações de jogadores pelas laterais

Como as equipes usavam rotações e trocas de posição nas laterais do campo para criar espaço e desestabilizar a estrutura defensiva do adversário.

Como as equipes usavam rotações e trocas de posição nas laterais do campo para criar espaço e desestabilizar a estrutura defensiva do adversário. Explorando os canais internos

Como as equipes exploraram os espaços entre as áreas centrais e laterais para progredir e criar jogadas.

Progressão através de jogadores-chave

Os jogadores e funções que se tornaram fundamentais para avançar com a bola através das estruturas adversárias.

Como as equipes exploraram os espaços entre as áreas centrais e laterais para progredir e criar jogadas. Os jogadores e funções que se tornaram fundamentais para avançar com a bola através das estruturas adversárias. Pressão alta

Quando e como as equipes aplicavam pressão no campo de ataque e as oportunidades criadas quando essa pressão resultava em uma recuperação de bola.

Quando e como as equipes aplicavam pressão no campo de ataque e as oportunidades criadas quando essa pressão resultava em uma recuperação de bola. Contra-pressão

Respostas das equipes imediatamente após perderem a posse de bola e sua capacidade de recuperá-la ou impedir a transição ofensiva do adversário.

Respostas das equipes imediatamente após perderem a posse de bola e sua capacidade de recuperá-la ou impedir a transição ofensiva do adversário. Blocos defensivos

Como as equipes se posicionam na fase sem a posse de bola, protegem espaços-chave e adaptam suas estruturas defensivas.

Como as equipes se posicionam na fase sem a posse de bola, protegem espaços-chave e adaptam suas estruturas defensivas. Transições de ataque

Como as equipes exploraram os momentos imediatamente após uma recuperação de bola e os elementos que contribuíram para transições bem-sucedidas.

Como as equipes exploraram os momentos imediatamente após uma recuperação de bola e os elementos que contribuíram para transições bem-sucedidas. A evolução do papel do goleiro

A crescente influência do goleiro na posse de bola, seu posicionamento nas diversas fases do jogo e as principais tendências no desempenho dos goleiros que surgiram no torneio.

O relatório completo pode ser lido aqui

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