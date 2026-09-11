A Fifa afirmou que a decisão sobre qual país sediará a final da Copa do Mundo de 2030 será tomada “em tempo oportuno”. Assim, a entidade confirma que ainda não definiu oficialmente se a partida será disputada na Espanha ou em Marrocos.

A manifestação ocorreu após o presidente da Federação Marroquina de Futebol, Fouzi Lakjaa, declarar que a final será realizada no Grand Stade Hassan II, em Benslimane, na região de Casablanca. O estádio está em construção para o Mundial. Em comício político na quinta-feira, Lakjaa afirmou que o assunto já estaria definido.

“A cidade de Benslimane sediará a final da Copa do Mundo. Gostem ou não, e se alguém quiser falar sobre isso, que fale. A cidade é Benslimane, o estádio Hassan II é o estádio, e espero que Marrocos jogue lá”, disse.

A Fifa, no entanto, reiterou que a definição ocorrerá futuramente. Em 5 de agosto, a entidade já havia negado informações de que teria prometido a Marrocos o direito de sediar a decisão em troca de apoio ao presidente Gianni Infantino em uma eleição. Do lado espanhol, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, também reivindicou a final, embora tenha admitido que não existe garantia formal.

A Copa do Mundo será organizada por Espanha, Portugal e Marrocos. Como parte das celebrações do centenário da competição, Uruguai, Argentina e Paraguai receberão os jogos de abertura de suas respectivas seleções.