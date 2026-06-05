Um erro no site oficial da FIFA permitiu que aproximadamente 60 torcedores resgatassem ingressos gratuitos para a Copa do Mundo de 2026. A própria entidade confirmou o incidente, explicando que os ingressos foram disponibilizados sem custo devido a um problema de pagamento anterior durante o processo de checkout.

A entidade máxima do futebol informou que os ingressos solicitados por esses torcedores permanecem reservados. No entanto, os afetados foram notificados e convidados a concluir o pagamento pelo valor correto das entradas. A Fifa estabeleceu um prazo de sete dias para que os torcedores regularizem a situação. Caso o pagamento não seja efetuado dentro desse período, os ingressos serão cancelados e novamente colocados à venda.

Críticas à política de preços dinâmicos

O incidente ocorre em um momento em que a FIFA já enfrenta críticas pela implementação de uma política de “preços dinâmicos” para os ingressos da Copa do Mundo de 2026, que ajusta os valores com base na demanda. Essa política levou a um aumento significativo nos preços de diversas partidas. Autoridades de Nova York e Nova Jersey estão investigando se as práticas de venda de ingressos da FIFA violaram as leis de proteção ao consumidor.