O técnico Marcelo Bielsa estava desgostoso com o empate em 1 a 1 entre Uruguai e Arábia Saudita pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026 e ficou ainda mais ao ter que responder nesta segunda-feira, 15, sobre uma imagem sua que viralizou.

O treinador argentino do Uruguai é conhecido por ser avesso aos holofotes e nem sequer olhar para os jornalistas durante as entrevistas coletivas. Ele manteve a postura durante o ensaio oficial da Fifa com atletas e treinadores.

“Não tenho que dar explicação. Eles tiraram a foto. Não sou um modelo”, afirmou Bielsa na entrevista coletiva em Miami, sobre o fato de estar olhando para baixo na foto e no vídeo de divulgação. “Eu estava enfrentando os fotógrafos. E foram as fotos que tiraram de mim. Mas qual é a pergunta? Eu também deveria explicar por que não olho para meus interlocutores? Não tenho nenhuma resposta.”

Incomodado, o treinador de 70 anos voltou ao tema em outra pergunta antes de encerrar a coletiva. “Acredito que exista um limite em relação ao que precisamos explicar. Se estou de óculos, por que estou de óculos? Se você olha no olho de alguém, por que faz isso? […] Se buscam explicações a situações que não são necessárias. Não temos obrigação de atuar como modelos. Eu não fiz nada de errado”, finalizou.

Na chegada à América do Norte, o treinador conhecido como “El Loco” já havia chamado atenção pelas suas respostas curtas em uma entrevista. Bielsa está em sua terceira Copa do Mundo. Em 2002, dirigiu a Argentina, que caiu na primeira fase, e em 2010 foi o técnico do Chile na eliminação para o Brasil nas oitavas de final.

Com os empate entre Uruguai e Arábia Saudita, e Espanha e Cabo Verde, todas as seleções do Grupo H estão empatadas com um ponto. O próximo jogo da Celeste é contra os africanos, em 21 de junho, às 19h (horário de Brasília), novamente em Miami.