O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assegura encarar com naturalidade a possibilidade de um encontro com a Itália na próxima Copa do Mundo. Em entrevista exclusiva à PLACAR, publicada na edição de janeiro, Ancelotti classificou como “normal” o confronto, mas também admitiu que precisará controlar emoções.
“Doloroso, não. É normal. Será normal enfrentar a Itália. Eu acho que a nível emocional vai ser um dia bastante forte, com muita emoção, mas só isso. É só futebol”, resumiu o treinador.
Desde maio de 2025 no comando brasileiro, Ancelotti já dirigiu o país em oito partidas, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Os adversários até aqui foram: Equador, Paraguai, Chile, Bolívia, Coreia do Sul, Japão, Senegal e Tunísia.
Na Data Fifa de março, a última antes do Mundial, a seleção encara a França, no dia 26, em Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando, rival que eliminou o time da última Copa do Mundo. Durante a preparação, já com a lista de 26 convocados, um amistoso será disputado em junho. Segundo informações da ESPN, o Egito é um possível adversário.
A Itália, por sua vez, ainda não está garantida na competição e vive situação delicada. Em março, a Azzurra fará a semifinal da repescagem contra a Irlanda do Norte, em Bérgamo. Se vencer, o time treinado por Gennaro Gattuso precisará superar quem passar do duelo entre País de Gales e Bósnia. Os jogos acontecerão entre 26 e 31 de março. Se classificar à Copa, ficará no Grupo B. Os adversários serão Canadá, Catar e Suíça.
Em 1981, o jovem Ancelotti em sua primeira convocação para a seleção italiana – EFE
Ancelotti, curiosamente, já enfrentou a seleção brasileira como auxiliar técnico de Arrigo Sacchi na final da Copa de 1994, também disputada nos Estados Unidos. Na ocasião, a equipe dirigida por Carlos Alberto Parreira se sagrou campeã após disputa de pênaltis, marcada pela cobrança de Roberto Baggio. Curiosamente, o modelo de jogo adotado pelo Brasil naquele ano serve de inspiração para o atual.
“Eu me lembro do Mundial de 1994, quando a equipe era muito sólida, com os dois volantes, com a equipe muito fechada atrás, com duas linhas muito juntas, e depois com o Romário e Bebeto na frente para marcar a diferença. Eu acho que é um aspecto muito, muito importante também para o próximo Mundial”, afirmou em entrevista coletiva em novembro.
Como jogador, o antigo meio-campista foi convocado pela primeira vez em 1981 e, por último, em 1991. Participou de duas Copas do Mundo com a seleção italiana: em 1986 e 1990.
Edição de janeiro
A revista PLACAR de janeiro de 2026 já está disponível e em clima de Copa do Mundo. A edição 1531 traz na capa uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.
A publicação ainda traz ainda a lista de vencedores de 2025, com destaque para o multicampeão Flamengo e para o Corinthians, tetra da Copa do Brasil. O tradicional Ranking PLACAR foi atualizado, com o Mengão abrindo vantagem no topo.
Carletto também falou sobre os conselhos que deu a Endricke de como pretende repetir na seleção o sucesso que teve na parceria com Vinicius Jr. no Real Madrid. Trechos inéditos da entrevista, além do papo na íntegra, serão divulgados em nossas redes sociais nos próximos dias.
Ainda no aquecimento para a Copa do Mundo, PLACAR traz uma análise dos os adversários do Brasil no grupo C da Copa do Mundo. A edição também destrinchou como jogam e o que esperar de Marrocos, Haiti e Escócia.
Carlo Ancelotti é atração de capa da PLACAR 1531, de janeiro de 2026 – Reprodução/Placar