O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assegura encarar com naturalidade a possibilidade de um encontro com a Itália na próxima Copa do Mundo. Em entrevista exclusiva à PLACAR, publicada na edição de janeiro, Ancelotti classificou como “normal” o confronto, mas também admitiu que precisará controlar emoções.

“Doloroso, não. É normal. Será normal enfrentar a Itália. Eu acho que a nível emocional vai ser um dia bastante forte, com muita emoção, mas só isso. É só futebol”, resumiu o treinador.

 

Ver essa foto no Instagram