Ancelotti minimiza encontro com Itália na Copa: 'É só futebol'

Início / Copa do Mundo Ancelotti minimiza encontro com Itália na Copa: ‘É só futebol’ À PLACAR, técnico da seleção brasileira diz encarar com naturalidade a possibilidade; Azzurra disputará repescagem em março Por Klaus Richmond 5 min de leitura 16/01/2026 • 05:00

Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio, dirigindo a equipe em oito jogos – Andry Rain/EFE

Ancelotti sobre eliminação do Brasil na última Copa: ‘Mais azar do que erro’

Desde maio de 2025 no comando brasileiro, Ancelotti já dirigiu o país em oito partidas, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Os adversários até aqui foram: Equador, Paraguai, Chile, Bolívia, Coreia do Sul, Japão, Senegal e Tunísia.

Na Data Fifa de março, a última antes do Mundial, a seleção encara a França, no dia 26, em Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando, rival que eliminou o time da última Copa do Mundo. Durante a preparação, já com a lista de 26 convocados, um amistoso será disputado em junho. Segundo informações da ESPN, o Egito é um possível adversário.

A Itália, por sua vez, ainda não está garantida na competição e vive situação delicada. Em março, a Azzurra fará a semifinal da repescagem contra a Irlanda do Norte, em Bérgamo. Se vencer, o time treinado por Gennaro Gattuso precisará superar quem passar do duelo entre País de Gales e Bósnia. Os jogos acontecerão entre 26 e 31 de março. Se classificar à Copa, ficará no Grupo B. Os adversários serão Canadá, Catar e Suíça.

Ancelotti, curiosamente, já enfrentou a seleção brasileira como auxiliar técnico de Arrigo Sacchi na final da Copa de 1994, também disputada nos Estados Unidos. Na ocasião, a equipe dirigida por Carlos Alberto Parreira se sagrou campeã após disputa de pênaltis, marcada pela cobrança de Roberto Baggio. Curiosamente, o modelo de jogo adotado pelo Brasil naquele ano serve de inspiração para o atual.

“Eu me lembro do Mundial de 1994, quando a equipe era muito sólida, com os dois volantes, com a equipe muito fechada atrás, com duas linhas muito juntas, e depois com o Romário e Bebeto na frente para marcar a diferença. Eu acho que é um aspecto muito, muito importante também para o próximo Mundial”, afirmou em entrevista coletiva em novembro.

Como jogador, o antigo meio-campista foi convocado pela primeira vez em 1981 e, por último, em 1991. Participou de duas Copas do Mundo com a seleção italiana: em 1986 e 1990.

Ancelotti e os rivais do Brasil

Durante a entrevista exclusiva ao repórter Klaus Richmond, na sede da CBF, no Rio, Ancelotti abordou diversos temas importantes e indefinidos visando a Copa do Mundo na América do Norte. Manteve, por exemplo, aberta possibilidade de convocar Neymar e de contar com o veterano na posição de falso 9.

Carletto também falou sobre os conselhos que deu a Endrick e de como pretende repetir na seleção o sucesso que teve na parceria com Vinicius Jr. no Real Madrid. Trechos inéditos da entrevista, além do papo na íntegra, serão divulgados em nossas redes sociais nos próximos dias.