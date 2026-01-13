O técnico italiano Carlo Ancelotti conta já assistido e estudado as últimas eliminações da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Em entrevista exclusiva à PLACAR, publicada na edição de janeiro, Ancelotti diz não ver erros táticos ou técnicos na queda para a Croácia no Mundial do Catar, atribuindo a derrota a “má sorte” (azar) pelo fato do gol de empate, marcado por Petkovic, ter sido gerado em um chute desviado no zagueiro Marquinhos.
“O que acontece é que, quando falta um minuto ou dois para o final, só se pensa em uma coisa: defender e tirar a bola mais longe possível de seu gol. Então, às vezes acontece no futebol é que um pouco de azar te condena”, iniciou dizendo.
“Eu creio que sim [o gol da Croácia foi mais azar do que erro]. Foi quase um gol contra por conta de um toque de um jogador. Creio Marquinhos, não? Há algo de sorte, mais azar do que erro”, completou.
Após um empate sem gols no tempo regulamentar, Neymar abriu caminho para a vitória brasileira marcando logo no primeiro tempo da prorrogação.
A reação croata aconteceu já aos 11 minutos da etapa final da prorrogação, a quatro do fim da partida, iniciada por uma tentativa de tabela entre o volante Fred e o atacante Pedro no campo ofensivo, desarmada pelo zagueiro Josko Gvardiol.
Depois de disputa pelo alto, a bola caiu nos pés de Luka Modric – neste momento, havia seis jogadores do Brasil no campo ofensivo. Casemiro ainda tenta desarmar o então companheiro de Real Madrid, fazendo um leve desvio, mas acaba deixando a bola livre para Vlasic iniciar o contra-ataque.
Na sequência do lance, o jogador encontra Orsic na ponta esquerda, que cruza rasteiro para a finalização de Petkovic, da entrada da área. A bola chega a desviar em Marquinhos antes de entrar. Nos pênaltis, a Croácia vence por 4 a 2. Segundo a Fifa, foi a única das 11 finalizações da Croácia na partida que acertou o gol brasileiro.
Neymar lamenta a eliminação da Copa do Mundo de 2022 – Getty Images
“Eu penso que as quartas de final em uma Copa do Mundo são um mata-mata determinante porque o Brasil saiu em muitas Copas nesta fase. A partida mais importante, que todos pensam, é a final, óbvio, mas se você estiver nela já será um êxito. O mais importante são as oitavas de final e, mais importante e duro ainda, as quartas de final”, alertou Ancelotti.
Questionado se o “apagão” sofrido na derrota por 3 a 2 diante do Japão, na Data Fifa de outubro, poderia ser comparado ao que aconteceu na última eliminação em Copas, Ancelotti minimizou: “penso que quando uma equipe joga mal nem sempre é por conta de má atitude ou porque tem mais erros. Joga mal porque joga mal, porque comete erros. O erro é compreensível, também faz parte do futebol”.
Na ocasião, o Brasil retornou do intervalo vencendo os japoneses por 2 a 0, mas viu em 19 minutos a vantagem desmoronar, perdendo a partida por 3 a 2. O confronto ficou marcado pelas falhas do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro.
Edição de janeiro
A revista PLACAR de janeiro de 2026 já está disponível e em clima de Copa do Mundo. A edição 1531 traz na capa uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.
A publicação ainda traz ainda a lista de vencedores de 2025, com destaque para o multicampeão Flamengo e para o Corinthians, tetra da Copa do Brasil. O tradicional Ranking PLACAR foi atualizado, com o Mengão abrindo vantagem no topo.
Carletto também falou sobre os conselhos que deu a Endricke de como pretende repetir na seleção o sucesso que teve na parceria com Vinicius Jr. no Real Madrid. Trechos inéditos da entrevista, além do papo na íntegra, serão divulgados em nossas redes sociais nos próximos dias.
Ainda no aquecimento para a Copa do Mundo, PLACAR traz uma análise dos os adversários do Brasil no grupo C da Copa do Mundo. O repórter Guilherme Azevedo destrinchou como jogam e o que esperar de Marrocos, Haiti e Escócia.
Carlo Ancelotti é atração de capa da PLACAR 1531, de janeiro de 2026 – Reprodução/Placar