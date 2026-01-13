O técnico italiano Carlo Ancelotti conta já assistido e estudado as últimas eliminações da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Em entrevista exclusiva à PLACAR, publicada na edição de janeiro, Ancelotti diz não ver erros táticos ou técnicos na queda para a Croácia no Mundial do Catar, atribuindo a derrota a “má sorte” (azar) pelo fato do gol de empate, marcado por Petkovic, ter sido gerado em um chute desviado no zagueiro Marquinhos.

“O que acontece é que, quando falta um minuto ou dois para o final, só se pensa em uma coisa: defender e tirar a bola mais longe possível de seu gol. Então, às vezes acontece no futebol é que um pouco de azar te condena”, iniciou dizendo.

“Eu creio que sim [o gol da Croácia foi mais azar do que erro]. Foi quase um gol contra por conta de um toque de um jogador. Creio Marquinhos, não? Há algo de sorte, mais azar do que erro”, completou.

 

