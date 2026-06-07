Neste sábado (6), a seleção brasileira conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre a seleção do Egito, em amistoso realizado no Huntington Park Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. Em coletiba de imprensa, o técnico Carlo Ancelotti expressou satisfação com o desempenho da equipe nos primeiros 60 minutos do confronto, ressaltando a intensidade, a pressão alta e o comportamento coletivo. O treinador fez apenas uma ressalva sobre os últimos 30 minutos, quando a equipe perdeu o controle da posse de bola e forçou ataques em profundidade desnecessariamente.

Análise do desempenho e destaques individuais

Os gols brasileiros foram marcados por Bruno Guimarães, que abriu o placar no primeiro tempo, e Endrick, que garantiu a vitória aos ou 6 minutos do segundo tempo, após sair do banco de reservas. A seleção do Egito havia empatado com Mostafa Ziko aos 10 minutos da etapa inicial.

Ancelotti elogiou a qualidade de Endrick como finalizador, mas enfatizou a importância de todos os jogadores: “Endrick tem essa qualidade. É muito potente, muito bem posicionado na área, marcou… É um jogador importante para nós. Tem que seguir. Todos os jogadores são importantes, com diferentes características. Matheus [Cunha] pode não finalizar como Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo”, explicou. O técnico também destacou o bom funcionamento da dupla Vinícius Jr. e Raphinha no amistoso.

Preparação para a Copa do Mundo e Escalação Confirmada

A partida serviu como o último teste antes da Copa do Mundo de 2026, e Ancelotti confirmou que já tem a escalação inicial definida para a estreia, mas sem revelá-la: “Eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos. Tenho uma ideia clara”, garantiu. “Eu acho que a dupla Vinicius e Raphinha funcionou muito bem. Porque combinaram bem, tivemos oportunidades. Eu acho que a partida dos dois foi muito boa.”

O Brasil iniciará a jornada no Mundial em 13 de junho contra a seleção do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey. A seleção brasileira está no Grupo C, que também inclui as seleções do Haiti e da Escócia.

Situação de Lesões e Confiança no Elenco

Uma preocupação surgiu com a lesão do lateral-direito Wesley, que deixou o campo no primeiro tempo com dores na virilha esquerda (ou coxa próxima à virilha) e será submetido a exames no domingo (7). “Wesley temos que esperar o diagnóstico amanhã. Vai fazer exames. Tem um problema muscular. Temos que esperar. Uma pena a lesão do Wesley. Mas temos jogadores que podem substituí-lo”, emendou o Mister.

Ele expressou otimismo quanto à recuperação do atleta, mas aguarda o diagnóstico médico. Danilo entrou no lugar dele e, segundo o técnico, pode atuar em diversas posições, assim como Ibañez.

O treinador abordou a situação dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, que terão mais uma semana para se preparar, e destacou a importância dos recursos no banco de reservas, afirmando que as cinco substituições permitidas serão muito úteis. Ancelotti também reiterou a confiança em Vinícius Jr., afirmando que o jogador terá a melhor versão durante o Mundial.