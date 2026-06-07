Trabalhadores do SoFi Stadium, em Los Angeles, e de hotéis em Seattle votaram a favor de uma greve, intensificando as tensões trabalhistas a uma semana do início da Copa do Mundo FIFA 2026.

As paralisações buscam melhores salários e proteção contra a fiscalização de imigração, ameaçando impactar o megaevento esportivo.

Greve no SoFi Stadium: Demandas e Negociações

Na última sexta-feira, 5 de junho de 2026, membros do sindicato Unite Here Local 11, que representa cerca de 2.000 trabalhadores de alimentação no SoFi Stadium, aprovaram uma greve com 96% dos votos. As negociações contratuais com a Legends Global, empresa terceirizada de serviços de alimentação e bebidas, estagnaram, mas estão programadas para serem retomadas em 8 de junho de 2026.

Os trabalhadores do estádio exigem salários mais altos e proteção para que suas informações pessoais não sejam compartilhadas com autoridades de imigração dos EUA. Kurt Petersen, copresidente do sindicato, destacou que os salários atuais são insuficientes para cobrir o aluguel, e os funcionários não deveriam ter que escolher entre trabalhar ou serem detidos pelo ICE.

Impacto da Copa do Mundo e Segurança

O SoFi Stadium, que será temporariamente renomeado como Estádio de Los Angeles pela Fifa, sediará oito partidas da Copa do Mundo. A estreia da seleção dos EUA está agendada para 12 de junho de 2026, contra o Paraguai.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, afirmou em 1º de junho de 2026 que agentes do ICE auxiliarão na segurança do estádio, mas que a fiscalização de imigração civil não ocorrerá nos jogos, embora a situação possa mudar.

Paralisação em Hotéis de Seattle

Em um movimento similar, trabalhadores de hotéis em Seattle também autorizaram uma greve em 5 de junho de 2026. Os 113 funcionários do Embassy Suites by Hilton Seattle Downtown Pioneer Square, representados pelo Unite Here Local 8, buscam cobertura integral de saúde, reajustes salariais e proteção contra ações de fiscalização imigratória.

O contrato expirou em 31 de maio. A primeira partida da Copa do Mundo em Seattle ocorrerá em 15 de junho, e o hotel está próximo ao Lumen Field, conferindo aos trabalhadores uma posição estratégica nas negociações.

Copa do Mundo FifaA 2026: Escala e Locais

A Copa do Mundo FIFA 2026 será realizada em 16 cidades nos Estados Unidos, México e Canadá, começando em 11 de junho de 2026. O torneio contará com 48 seleções nacionais disputando 104 partidas, com a final marcada para 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium (Estádio de Nova York Nova Jersey), em East Rutherford, Nova Jersey.