O Brasil venceu a seleção da Escócia por 3 a 0 em Miami, assegurou a liderança no Grupo C e garantiu presença na próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Mas afinal, qual a forma correta de chamar esta nova etapa do mata-mata, inédita na história do campeonato?

A nova fase de confrontos eliminatórios da Copa do Mundo foi criada pela Fifa para comportar o aumento no número de seleções que disputam o mundial. Com 48 países no torneio ao invés dos 32 participantes do formato anterior, a etapa das oitavas de final passou a a ser o segundo passo no caminho do mata-mata até a grande final.

A Fifa oficialmente chama a nova fase do mata-mata de “Round of 32”, “etapa dos 32” em tradução livre. Isto gera confusão, pois algumas traduções, inclusive da própria Fifa, empregam o termo “32 avos de final”, que é matematicamente incorreto.

Neste caso, seriam 16 avos de final, pois os “avos” não são os times participantes, mas sim o número de confrontos: nas oitavas, 16 times disputam 8 partidas. Nas quartas, 8 equipes formam 4 confrontos e assim sucessivamente. Em seu site, a Fifa também utilizou “segunda fase” para se referir aos confrontos entre os classificados da fase de grupos do mundial.

Brasil classificado: quando e qual é o próximo jogo na Copa do Mundo