O quinto título do Flamengo na Copa do Brasil já está eternizado em nossas páginas. A edição especial da revista-pôster de PLACAR já está disponível em nossa loja oficial no Mercado Livre e nos próximos dias chegará às bancas de todo o país. A conquista no último domingo, 10, em cima do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pode ser emoldurada e guardada por flamenguistas e colecionadores.

A publicação, claro, tem a foto posada do time campeão e todos os detalhes da campanha: o Rubro-Negro passou pelo Amazonas (terceira fase), Palmeiras (oitavas), Bahia (quartas), Corinthians (semifinal) até ser campeão contra o Atlético-MG (final).

Na publicação, você também encontra as fichas técnicas completas de cada uma dessas partidas e as estatísticas da equipe (jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e contra e cada um dos jogadores que marcaram).

Os heróis da campanha também estão registrados em uma página especial. Do goleiro Rossi ao centroavante Gabigol, que se despediu da torcida ainda no gramado da Arena MRV, estão em destaque. Sem esquecer do técnico Filipe Luís, em seu primeiro trabalho como profissional.

Campeão em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024, o Flamengo agora empatou em títulos com o Grêmio na segunda posição entre os maiores campeões da Copa do Brasil. O maior vencedor ainda é o Cruzeiro, com seis títulos.

