Filipe Luís teve a chance de ser auxiliar-técnico da seleção brasileira no início do ano. A recusa ao time verde-amarelo foi só a primeira grande decisão na carreira do treinador que neste domingo, 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), conquistou a Copa do Brasil pelo Flamengo.

Publicidade

Aos 39 anos, menos de um anos depois da sua aposentadoria, Filipe Luís assumiu o Flamengo. Inicialmente nas categorias de base, no sub-17 e no sub-20, chegou para substituir o demitido no Tite no Rubro-Negro, em outubro.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

De cara, apaziguou turbulência e conquistou o respeito da torcida. As suas ideias de jogo são celebradas por jogadores.

“Eu tinha o sonho de ser treinador. E o problema de ser auxiliar é que tenho uma ideia de jogo muito clara na minha cabeça e não iria comprar a ideia do treinador que eu trabalhasse. O que eu precisava era de um auxiliar que me ajudasse. É ao contrário da proposta”, disse Filipe Luís em entrevista coletiva ao final do jogo.

Publicidade

Nove jogos depois de assumir a equipe profissional, o treinador levantou o primeiro troféu da carreira..

“A sensação de ser campeão é maravilhosa, muito boa. A diretoria deu uma máquina na minha mão. Melhor elenco da América do Sul e que pode bater de frente com alguns times da Europa”, disse.

Tudo sobre o título do Flamengo

Campeão da Copa do Brasil, com vaga garantida na Copa Libertadores de 2025, o Flamengo volta para as últimas rodadas do Brasileirão. Curiosamente, o próximo compromisso é justamente contra o Atlético-MG, na quarta, 13, no Maracanã.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.