O Estádio de São Januário recebeu autorização oficial dos órgãos de segurança para operar com capacidade estendida de 22.419 torcedores para a partida decisiva entre Vasco e Palmeiras, marcada para este domingo, 8, pela rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Como foi obtida a liberação técnica de São Januário?

O processo de ampliação do público começou com a solicitação da diretoria cruz-maltina perante o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. A corporação realizou vistoria na praça esportiva e emitiu o Certificado de Aprovação Assistido, atestando as condições de escoamento e segurança do local.

Em seguida, a operação obteve parecer positivo da Secretaria de Estado de Polícia Militar e do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe). O Vasco ainda tenta aumentar a capacidade para pouco mais de 24 mil torcedores, mas ainda não recebeu a autorização para isso.

As medidas adotadas pela equipe de engenharia do clube incluíram intervenções estruturais, ajustes no layout das arquibancadas e a diminuição da distância de isolamento entre o setores destinados à torcida do Vasco e do Palmeiras. A boa relação entre os torcedores das equipes facilitou a decisão. Segundo as autoridades, a separação saiu de

8,40 metros lineares foi para 3,40 metros lineares.

Qual a mudança para a torcida visitante?

Com as readequações nos acessos e nos blocos do estádio, o número de ingressos disponibilizados aos torcedores do Palmeiras também foi alterado. O setor visitante, historicamente limitado a 1.000 pessoas nos jogos em São Januário, teve a carga dobrada para 2.000 ingressos.

As autoridades fluminenses e o comando do Bepe frisaram que a liberação de

22.419 lugares tem validade restrita a este jogo eliminatório. Qualquer operação futura com carga similar dependerá de novas avaliações técnicas e laudos específicos.