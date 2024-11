Copa do Brasil 2025: os times já garantidos na terceira fase

O título da Série B do Campeonato Brasileiro assegurou ao Santos mais que a volta à elite nacional em 2025. O caneco da competição rendeu ao clube paulista uma das vagas na terceira fase da Copa do Brasil. O time já estava garantido na disputa pelo vice-campeonato paulista, mas avançou automaticamente das fases iniciais por conta da conquista. De quebra, também classificou a Ponte Preta para o torneio.

Ao todo, sete equipes já garantiram vaga na terceira fase, enquanto outras cinco vagas ainda aguardam definição. Os próximos meses serão decisivos para os times que almejam avançar para as etapas mais avançadas da competição.

A CBF define que os times classificados para a Copa Libertadores entram diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. Nesta edição, quatro equipes já conquistaram essa posição: Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, que se classificaram pelo Campeonato Brasileiro, e o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil 2024.

Entenda o regulamento e distribuição das vagas

Os critérios de classificação para a Copa do Brasil vão além do desempenho em campeonatos regulares. Além dos participantes do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, existem outras oportunidades de entrada, como a Copa Verde e a Copa do Nordeste.

O Paysandu, por exemplo, garantiu presença ao vencer a Copa Verde 2024, enquanto o CRB aproveitou o vice-campeonato nordestino, beneficiado pela já existente classificação do Fortaleza pela Libertadores.

Times já confirmados na terceira fase

Até agora, as equipes que asseguraram vaga na terceira fase incluem:

Botafogo (classificado através da Libertadores)

(classificado através da Libertadores) Palmeiras (classificado através da Libertadores)

(classificado através da Libertadores) Fortaleza (classificado através da Libertadores)

(classificado através da Libertadores) Paysandu (campeão da Copa Verde)

(campeão da Copa Verde) Flamengo (campeão da Copa do Brasil)

(campeão da Copa do Brasil) CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste)

(vice-campeão da Copa do Nordeste) Santos (campeão da Série B)

Vagas ainda em jogo

Com sete das doze vagas preenchidas, cinco posições seguem em aberto. Esses lugares serão definidos pelos melhores desempenhos no Campeonato Brasileiro e conquistas em torneios continentais como Libertadores e Sul-Americana. Este conjunto de regras incentiva a competitividade, desafiando as equipes a se destacarem tanto nacional quanto internacionalmente.

Perspectivas para o fim de 2024

Os resultados dos campeonatos nacionais e internacionais determinarão os ocupantes das vagas restantes. Com Atlético Mineiro e Botafogo ainda na disputa pela Libertadores e Cruzeiro enfrentando o Racing na final da Sul-Americana, as próximas decisões podem trazer mudanças significativas. A disputa pelas vagas na Copa do Brasil promete ser intensa, envolvendo times que buscam se destacar no cenário do futebol brasileiro na temporada seguinte.

