AO VIVO: Santos x CRB pela penúltima rodada da série B

O já campeão Santos recebe o CRB pela penúltima rodada da série B do campeonato brasileiro. O clube agora busca terminar bem a competição com a última partida em casa, diante do seu torcedor. Para o CRB, o confronto é importante para fugir ainda mais da zona de rebaixamento.

Santos x CRB minuto a minuto

