O técnico Abel Ferreira valorizou a atuação decisiva de Carlos Miguel na classificação do Palmeiras à final da Copa do Brasil. A vaga foi assegurada nos pênaltis diante do Vasco, em confronto disputado no estádio de São Januário.

Qual a importância do suporte ao goleiro?

De acordo com o treinador alviverde, a resposta positiva nas penalidades reflete o planejamento diário realizado na Academia de Futebol. Abel destacou a atuação dos profissionais responsáveis pela preparação de goleiros, apontando o impacto do acompanhamento psicológico e técnico aos atletas.

“Goleiro e centroavante em equipes grandes no Brasil é difícil, é preciso ter caráter, saber lidar com os erros e não olhar para eles como algo negativo, mas algo que faz parte do crescimento. E a competência dos nossos treinadores de goleiros. Há estratégia para nosso goleiro, foi extremamente competente”, disse.

O treinador também destacou a falta de sorte em dois lances da primeira etapa, em que Flaco López e Arias acertaram a trave quando o placar estava zerado. “A sorte que não tivemos nas duas bolas do início, acabamos por ter nos pênaltis. Temos um protocolo de pênaltis e temos seguido, mas o mais importante é que nosso goleiro, que tantas vezes foi criticado e que tantas vezes o seguramos e ensinamos para perceber que é um processo”, disse Abel, que ressaltou o bom desempenho nas penalidades para reverter o cenário a favor do Palmeiras.

“A sorte que não tivemos nas duas bolas do início, acabamos por ter nos pênaltis. Temos um protocolo de pênaltis e temos seguido, mas o mais importante é que nosso goleiro, que tantas vezes foi criticado e que tantas vezes o seguramos e ensinamos para perceber que é um processo”, completou.

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Abel fala sobre falha no segundo gol do Vasco

Além de enfatizar a firmeza do goleiro, o comandante português mencionou os obstáculos enfrentados pela equipe ao longo da eliminatória. Entre os fatores citados por Abel Ferreira, o treinador destacou a desatenção dos jogadores do Palmeiras no gol de falta sofrido na segunda etapa, que deu a vantagem ao Vasco e levou a partida para as penalidades.

“Conseguimos controlar a organização ofensiva do nosso adversário e eles acabam fazendo o gol na bola parada. Meus jogadores sabem que tem que rezar para que a bola bata, não virar as costas para a bola. Quando passa no meio da barreira, há detalhes que temos que corrigir. Um deles é fazer a barreira e ficar forte e firme, não virar as costas à bola”, disse.