Com a vantagem de 3 a 1 construída no jogo de ida no Rio de Janeiro, o Internacional entra em campo neste domingo, 15, às 16h, no Estádio Beira-Rio, diante do Flamengo, para tentar conquistar o título inédito da Copa do Brasil Feminina. Para além da preparação dentro das quatro linhas, o confronto decisivo ganhou um combustível extra nas arquibancadas: uma mobilização independente liderada por torcedores apaixonados que decidiram assumir por conta própria a missão de promover o duelo, atrair novos públicos e transformar o estádio em um caldeirão.

À frente da iniciativa está Marina Fialho, torcedora apaixonada que acompanha as Gurias Coloradas desde a reabertura do departamento, em 2017, e não falta a um jogo do profissional do Internacional feminino desde a semifinal do Gauchão de 2021. Em entrevista exclusiva à PLACAR, Marina explicou que o projeto nasceu da percepção de que a comunicação institucional estava sendo insuficiente para lotar os jogos anteriores no estádio.

“Na real, a mobilização começou com dois torcedores, eu e um amigo. Com conversas sobre a necessidade de ter mais engajamento, porque percebemos que os outros jogos do time no Beira-Rio não tiveram uma divulgação tão ampla. Conversando com pessoas de fora da bolha do futebol feminino, ficou claro que muito pouca gente sabia sobre os jogos. Os torcedores que compareceram aos jogos da Copa do Brasil no Gigante foram basicamente os mesmos que acompanham as Gurias sempre. Então, a partir disso, sentimos a necessidade de fazer algo diferente do clube. Resolvemos buscar por conta própria uma forma diferente de divulgação”, relata Marina.

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Alianças na arquibancada e o esforço para furar a bolha

Para dar escala à convocação, a iniciativa articulou parcerias estratégicas com perfis e coletivos que sustentam o dia a dia da modalidade em Porto Alegre. Entraram na rede colaborativa a página Central das Gurias Coloradas, administrada por Kauan Belmonte — responsável por cobrir em tempo real desde o sub-13 até o profissional, inclusive em partidas sem transmissão —, o movimento de arquibancada Inter Delas, o jornalista Igor Martins e o torcedor e influencer O Barba (Wanderson Menezes), que confeccionou uma bandeira própria dedicada exclusivamente à equipe feminina após ouvir negativas de torcidas organizadas tradicionais.

Além de unir quem já frequenta o estádio, a campanha apostou na produção de vídeos colaborativos com personalidades de fora do eixo tradicional do futebol para ampliar o alcance digital, incluindo a participação da jogadora de vôlei profissional, Tifanny Abreu, e o jogador de vôlei de praia Nicolas Schosler — além de uma parceria com a loja Genius Stickers. Segundo Marina, a escolha partiu do entendimento de que a cultura de arquibancada do futebol feminino possui uma atmosfera distinta, marcada pelo acolhimento a crianças, famílias, mulheres e públicos diversos, como a comunidade LGBTQIAP+.

“Eu posso dizer muito por mim porque tinha dificuldade de achar um ambiente onde eu me sentia pertencente. Começar a acompanhar os jogos das Gurias pessoalmente fez com que eu finalmente me sentisse parte de um grupo. Muito disso foi em função da cultura de arquibancada do futebol feminino — que é bem diferente do masculino. É uma cultura de apoio, de carinho, de cuidado, de zelo com a torcida e com as atletas, de ter um olhar mais humano. Então vem muito disso a escolha dos nomes. São nomes que fazem sentido com o projeto e com os valores da arquibancada das Gurias”, conta a organizadora.

Visibilidade nacional e o peso histórico da decisão

O projeto mira além dos 90 minutos deste domingo. Marina ressalta que o futebol feminino no Rio Grande do Sul sofre com a escassez de cobertura jornalística especializada — por conta da falta de vagas específicas para este setor — e com a dificuldade institucional dos clubes em estreitar laços com a imprensa nacional. Isso acontece no Internacional, mesmo com o clube ostentando marcas expressivas, como o recorde sul-americano de público entre clubes na final do Brasileirão de 2022, e a hegemonia histórica nas categorias de base, com seis títulos nacionais e diversos títulos conquistados em competições regionais.

“Em 2022, no Beira-Rio, o Inter foi o recordista de público da América Latina na final contra o Corinthians. Naquele ano, conquistamos um Brasileiro Sub-17, um Sub-20 e chegamos na final do profissional. As expectativas eram grandes de que as coisas mudassem para melhor e evoluíssem, mas parece que nada foi para frente. Então é questão de pensar a médio e longo prazo. Construir uma identidade, construir alguns vínculos com pessoas de fora, com pessoas da mídia… Em São Paulo, principalmente, é muito mais tranquilo conseguir se manter trabalhando com jornalismo esportivo voltado para o futebol feminino, então seria interessante conseguir construir uma relação com a imprensa nacional”, avalia.

Dentro de campo, a cautela acompanha a empolgação da arquibancada. Marina lembra o susto recente na semifinal contra o Red Bull Bragantino — quando o time abriu vantagem semelhante, cedeu o empate e avançou apenas nas penalidades com brilho da goleira Gabi Barbieri e da atacante Caty — e destaca a força das jogadoras decisivas e das jovens crias da base Aninha, de 18 anos, e Bianca, de 20, ao lado da experiência de Débora.

“Pro Inter, essa decisão pesa muito, né? A gente saiu com uma grande vantagem, mas é importante lembrar que não tem nada ganho ainda. Vimos isso contra o Bragantino, que a gente pensou: ‘Tá 3 a 1, então tá ganho’ e acabamos tomando o empate e indo pros pênaltis”, pondera a torcedora.

Para ela, erguer a taça nacional diante de um Beira-Rio cheio representa um passo definitivo para mudar o patamar das Gurias Coloradas dentro e fora do Rio Grande do Sul.

“É a questão de ganhar um título nacional. Te coloca em outra prateleira. A gente não tem nenhum título nacional no profissional, apesar de termos a melhor base do país e o maior número de títulos nacionais nas categorias inferiores, muito graças ao comando de David da Silva e Helen Oliveira”, projeta Marina. Segundo ela, o impacto institucional esperado com a conquista é “de que o futebol feminino seja tratado como merece ser, de que tenha mais investimentos — da própria instituição e de patrocinadores — e de que seja visto como um produto e não como um favor.”