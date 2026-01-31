Da saudade do pai e do orgulho familiar nasceu um livro sobre a trajetória de irmãos que deixaram um enorme legado no futebol brasileiro. “Tomazinho e Paulo Gonçalves: Meio século de glórias no futebol”, lançado em 2025 pela Editora Contato Comunicação, foi escrito por Guillermo Gonçalves, filho de Tomazinho, lenda do Atlético Mineiro, que morreu aos 91 anos, em 2024, e sobrinho de Gonçalves, um dos maiores treinadores da história do Goiás.

“A ideia de escrever o livro foi na verdade uma sugestão do repórter Jânio José da Silva, do jornal O Popular, depois de uma entrevista em que contei histórias sobre o meu pai. Ele disse: isso aí dá um livro, e a partir daí assumi a empreitada”, conta Guillermo Gonçalves à PLACAR.

Guillermo Gonçalves (à esq.), ao lado do tio Paulo Gonçalves –  Diomício Gomes / O Popular.

“Fiz entrevistas em vida com meu tio, Paulo Gonçalves, e a parte do meu pai tem como base a convivência e as conversas que tivemos ao longo de toda a vida, além claro de muita pesquisa e outros papos com colegas de sua época”, completa o autor do livro.

Quem foram Tomazinho e Paulo Gonçalves