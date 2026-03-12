Com mais de 55 anos de história, oferecemos cobertura do futebol com resultados ao vivo, análises precisas e notícias atualizadas.

O Atlético Mineiro encontrou o alívio que precisava na noite desta quarta-feira, 11. Jogando na Arena MRV, o Galo superou o Internacional por 1 a 0, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória, construída com um gol relâmpago de Cuello e sustentada por boa atuação do goleiro Everson, marcou o primeiro triunfo da equipe mineira na competição, tirando o time da zona de rebaixamento.

Início frenético e gol relâmpago

O confronto entre duas equipes pressionadas e vindas de vice-campeonatos estaduais começou em um ritmo alucinante. Logo aos sete segundos de bola rolando, o Colorado quase abriu o placar com Alerrandro, que foi parado por um corte providencial do zagueiro Ruan dentro da área.

A resposta atleticana, no entanto, foi imediata e letal. Ainda no primeiro minuto, Hulk encontrou Cuello pela direita. O argentino fintou Bernabei e bateu cruzado para estufar as redes, definindo o placar antes mesmo que as equipes se acomodassem em campo.

Pressão colorada esbarra em um paredão

Atrás no marcador, o Internacional assumiu o controle das ações, terminando o primeiro tempo com 65% de posse de bola e o dobro de finalizações. Carbonero e Alerrandro assustaram a meta alvinegra, mas faltava pontaria aos visitantes.

Na segunda etapa, o cenário de ataque contra defesa se intensificou, e foi aí que brilhou a estrela de Everson. O camisa 22 do Galo se transformou em um verdadeiro muro.

Aos 9 e aos 20 minutos, frustrou finalizações perigosas de Carbonero. Pouco depois, aos 23, operou um milagre em cabeçada à queima-roupa do colombiano Borré, garantindo a vantagem mínima.

Tensão até o apito final

O desespero gaúcho na reta final abriu espaços para contra-ataques, permitindo que o goleiro Rochet também trabalhasse em investidas de Hulk e Alan Minda. Contudo, o drama durou até os acréscimos. Aos 35 minutos, Alan Rodriguez perdeu uma chance incrível, finalizando por cima do gol quando estava livre na área.

Já aos 45, Kayky tentou o canto, mas Everson, coroando sua noite inspirada, salvou o Galo mais uma vez.

Com o triunfo, o Atlético-MG salta provisoriamente para a 11ª posição, ganhando fôlego no torneio. Na próxima rodada, a equipe visita o Vitória, enquanto o Internacional, que permanece afundado no Z4, buscará a reabilitação em casa contra o Bahia.