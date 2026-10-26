Sem vencer há dez jogos pelo Brasileirão, o Corinthians viu sua chance de ser rebaixado ao perder para o Vasco, de virada, por 3 a 2, no último sábado, 24, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Com apenas 33 pontos, o alvinegro vem fazendo sua pior campanha até a 32ª rodada, com 5 pontos a menos do que em 2007, quando foi rebaixado pela primeira vez. Naquele ano, o time também acumulou 10 jogos sem vitória, seu recorde negativo nos pontos corridos.

Na história do Brasileirão por pontos corridos, com 20 clubes, desde 2006, apenas seis times que tinha a mesma pontuação atual do Corinthians 2026, ou até com menos pontos até essa 32ª rodada, conseguiram escapar da degola.

Em 20 anos, as equipes que não caíram com essa pontuação baixa foram: Fluminense de 2009 (30 pontos), Cuiabá de 2022 (31 pontos), Athletico Paranaense de 2007 (32 pontos) e 33 – Náutico de 2007, Avaí de 2010, Criciúma de 201 e Coritiba de 2015 (33 pontos cada).

Desde 2006, a média de pontos ganhos do 17º colocado (o rebaixado com a melhor campanha entre os quatro que caíram para a Série B), é de 42 pontos. Já a média do 16º colocado (aquele que escapou da degola com a pior campanha), foi de 43 pontos.

Mas já tivemos ano em que o 17º já caiu com 45 pontos (Coritiba em 2009). Assim, o Corinthians, para chegar a conta dos 43 pontos, precisará de pelo menos mais 10 pontos nos seis jogos remanescentes. Ou até mais.

Nas últimas rodadas, o Corinthians terá esses jogos pela frente: Mirassol (em casa, na 33ª rodada), São Paulo (fora, na 34ª), Botafogo (em casa, na 35ª), Atlético-MG (fora, na 36ª), Grêmio (em casa, na 37ª) e Remo (fora, na 38ª).

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Para piorar, a campanha do 2º turno do Corinthians, em 13 jogos disputados, é uma das piores desde 2006 e em quase todas elas, o time acabou rebaixado.

Piores campanhas do Corinthians até 32ª rodada do Brasileirão na era dos pontos corridos com 20 clubes (2006-2026):

33 PG – 2026 (17º)

38 PG – 2007 (17º) – Rebaixado

38 PG – 2024 (12º)

39 PG – 2018 (12º)

40 PG – 2023 (14º)

41 PG – 2006 (14º)

42 PG – 2013 (12º)

42 PG – 2025 (10º)

44 PG – 2012 (8º)

45 PG – 2009 (9º)

45 PG – 2020 (9º)

49 PG – 2016 (6º)

49 PG – 2019 (8º)

50 PG – 2021 (4º)

54 PG – 2010 (3º)

54 PG – 2014 (7º)

55 PG – 2022 (4º)

58 PG – 2011 (1º)

62 PG – 2017 (1º)

70 PG – 2015 (1º)

Clubes com até 33 pontos até a 32ª rodada que escaparam do rebaixamento do Brasileirão na era dos pontos corridos com 20 clubes (2006-2026):

30 – Fluminense (2009)

31 – Cuiabá (2022)

32 – Athletico-PR (2007)

33 – Náutico (2007)

33 – Avaí (2010)

33 – Criciúma (2013)

33 – Coritiba (2015)

Com quantos pontos o 17º colocado foi rebaixado no Brasileirão na era dos pontos corridos com 20 clubes (2006-2026):

43 – Ceará (2025)

42 – Athletico-PR (2024)

43 – Santos (2023)

37 – Ceará (2022)

43 – Grêmio (2021)

41 – Vasco (2020)

36 – Cruzeiro (2019)

42 – Sport (2018)

43 – Coritiba (2017)

43 – Internacional (2016)

42 – Avaí (2015)

38 – Vitória (2014)

44 – Portuguesa (2013)

41 – Sport (2012)

41 – Athletico-PR (2011)

42 – Vitória (2010)

45 – Coritiba (2009)

44 – Figueirense (2008)

44 – Corinthians (2007)

39 – Ponte Preta (2006)

Média 42 pontos

Com quantos pontos o 16º colocado se livrou rebaixado no Brasileirão na era dos pontos corridos com 20 clubes (2006-2026):

44 – Internacional (2025)

44 – Red Bull Bragantino (2024)

44 – Bahia (2023)

41 – Cuiabá (2022)

46 – Juventude (2021)

41 – Fortaleza (2020)

39 – Ceará (2019)

43 – Vasco (2018)

43 – Vitória (2017)

45 – Vitória (2016)

43 – Figueirense (2015)

40 – Palmeiras (2014)

45 – Flamengo (2013)

45 – Portuguesa (2012)

43 – Cruzeiro (2011)

42 – Atlético-GO (2010)

46 – Fluminense (2009)

44 – Náutico (2008)

45 – Goiás (2007)

44 – Palmeiras (2006)

Média 43 pontos

Piores campanhas até a 13ª rodada do returno, 32ª no geral, no Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes (2006-2026):

2 – São Caetano (2006) *

3 – Botafogo (2020) *

4 – Paraná (2018) *

4 – Avaí (2019) *

5 – Santa Cruz (2016) *

5 – Juventude (2022) *

6 – América-RN (2007) *

6 – Corinthians (2026)

7 – Fluminense (2006)

7 – Santa Cruz (2006) *

7 – Ceará (2011) *

7 – Cruzeiro (2011)

7 – Atlético-GO (2012) *

7 – Náutico (2013) *

7 – Fluminense (2015)

7 – Avaí (2022) *

8 – Barueri (2010) *

8 – Sport (2017)

8 – Coritba (2020) *

8 – Chapecoense (2019) *

8 – Chapecoense (2021) *

8 – Sport (2025) *

8 – Remo (2026)

9 – Figueirense (2008) *

9 – Guarani (2010) *

9 – Palmeiras (2011) *

9 – Botafogo (2014) *

9 – Botafogo (2019)

9 – Coritiba (2023) *

9 – Athletico-PR (2024) *

9 – Red Bull Bragantino (2024)