A Seleção Brasileira feminina empatou em 2 a 2 com a Argentina nesta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, encerrando a rodada de amistosos em solo nacional. Desfalcado de Angelina – por fratura no nariz – e Bruninha – por lesão no ligamento cruzado anterior -, o técnico Arthur Elias promoveu novidades na formação titular. Arthur escalou Bia Zaneratto como articuladora central, abriu Priscila pela ponta e optou por iniciar com uma linha de apenas duas zagueiras.
Eficiência no ataque e brechas na defesa
O Brasil construiu vantagem cedo aproveitando contra-ataques velozes. Aos 12 minutos, Raíssa Bahia acertou cruzamento na medida para Bia Zaneratto mergulhar e abrir o placar de cabeça. O segundo saiu aos 27, após chute forte de Priscila e rebote da goleira albiceleste, Gio Garbelini apareceu livre para conferir.
Apesar da efetividade ofensiva, o meio-campo sem peças fixas de contenção cobrou o preço. Com as zagueiras sobrecarregadas na cobertura das alas, a Argentina encontrou espaços na intermediária. Aos 34 minutos, Bonsegundo serviu Daiana Falfán, que infiltrou sem marcação pelo meio da área e finalizou sem chances para Thaís, diminuindo a diferença antes do intervalo.
Pênalti, expulsão e pressão argentina contida
A postura desatenta na retaguarda persistiu na volta do vestiário. Logo aos 8 minutos, Tarciane errou passe na saída, a defesa ficou desguarnecida e Isabela cometeu pênalti, convertido com categoria por Bonsegundo para empatar o duelo.
O clima esquentou de vez aos 12 minutos, quando Domínguez acabou expulsa de forma direta após puxar as tranças de Kerolin para frear uma reposição rápida. Em resposta, Arthur Elias promoveu seis trocas simultâneas, restabelecendo a consistência defensiva com a entrada de Isa Haas e Mariza. Com uma jogadora a mais, o Brasil passou a rondar a área rival e assustou em falta perigosa de Duda Sampaio, mas esbarrou no bloco baixo argentino até o apito final.
A Seleção encerra os testes no país e agora se prepara para embarcar rumo à Ásia, onde disputará dois amistosos contra a seleção do Japão.