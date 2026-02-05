Qual foi o melhor Ronaldo da história do futebol: o fenômeno, o gaúcho ou o português? Cristiano Ronaldo, que nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, completa 41 anos, ainda em plena atividade, mas em litígio com seu clube, o Al-Nassr, tem todos os predicados para brigar pelo posto.

Afinal, CR7 está perto da marca de mil gols, é pentacampeão da Liga dos Campeões, maior artilheiro da história do Real Madrid (450 gols), campeão europeu por Portugal, dentre tantas outras honrarias.

Em 2007, há 19 anos, PLACAR já destacava o craque nascido na Ilha da Madeira e formado pelo Sporting como um dos melhores do mundo, capaz de rivalizar com os xarás brasileiros, que já viviam a fase final de suas brilhantes carreiras. Ele venceria sua primeira Bola de Ouro no ano seguinte.

O texto de Rafael Maranhão destacava também a fama de galã metrossexual do então ponta driblador do Manchester United. O blog #TBT PLACAR, que todas as quintas-feiras reproduz um tesouro de nosso acervo, reproduz na íntegra o texto da edição 1307, de junho de 2007: