A PLACAR de março de 2026 já está disponível, com uma edição especialíssima de colecionador, na qual elegemos 100 maiores jogadores de todos os tempos, em uma votação com 40 jornalistas brasileiros e estrangeiros. A coroa seguiu com Pelé, mas outros craques protagonizaram boas disputas nas prateleiras abaixo. O trio de Ronaldos (o Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e o português Cristiano Ronaldo) recebeu diversas menções.

A edição 1533 de PLACAR, já pode ser adquirida em versão digital em nosso app e física nas bancas de todo o país e em nossa loja no Mercado Livre.

Ronaldo, o brasileiro, levou um voto como número 1, do jornalista paraguaio Ivan Alexis. O Fenômeno recebeu 35 de 40 menções possíveis no top 10 dos votantes, quase sempre com justificativa semelhante à do português Pedro Cunha: “Explosivo e mortal, um monstro físico com pés habilidosos. Teria sido ainda maior se os joelhos tivessem deixado”. “Nenhum integrante dessa lista teve tantas voltas por cima quanto ele. Ronaldo provou ser um fenômeno diversas vezes”, complementou Marília Ruiz.

Na disputa pelo maior Ronaldo da história, no entanto, o camisa 9 acabou superado, por pouco, pelo português Cristiano. Foram 192 pontos para CR7 contra 152 do Fenômeno (de acordo com a eleição de PLACAR, o primeiro colocado recebeu 10 pontos, o segundo 9, o terceiro 8 e assim sucessivamente). Cristiano foi o quinto no geral e Ronaldo o sexto.

O espanhol Juan Ignacio Ochoa, que cobriu toda a carreira de CR7 em Madri e o elegeu em terceiro, à frente até de Pelé, o definiu assim: “O competidor definitivo, goleador histórico e insaciável”. O português Pedro Cunha surpreendeu ao colocar o compatriota “apenas” em décimo: “Uma máquina de gols, de trabalho e obsessão pela competição, uma alma quase doentia na busca da perfeição”.