A crise recente no futebol saudita pode se ampliar ainda mais. Isso porque, de acordo com o jornal português Record, Cristiano Ronaldo pode rescindir seu contrato e deixar o Al-Nassr em junho. A decisão seria por conta da insatisfação com o PIF (Fundo de Investimento Saudita), responsável pelo controle dos principais times do futebol local.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até junho de 2027. No entanto, o português poderia rescindir seu contrato antecipadamente já ao final da atual temporada. Para isso, o jogador precisaria desembolsar 50 milhões de euros por conta da cláusula.

Ainda de acordo com o veículo português, um retorno ao futebol europeu não estaria descartado, mas o jogador também cogita um acerto para jogar na MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos, liga que conta com o Inter Miami de Lionel Messi.

A insatisfação de CR7 no futebol saudita

A transferência de Benzema para o Al-Hilal se tornou o grande estopim de críticas ao PIF, fundo que controla os grandes times sauditas. A insatisfação gira em torno de uma percepção que o Al-Hilal conta com maior poder político e financeiro dentro do grupo.

O atacante Benzema trocou de equipe por não chegar a um acordo com o Al-Ittihad, que logo foi ao mercado e contrato justamente um francês para repor a perda: a joia do Monaco Georges Ilenikhena.

O técnico Jorge Jesus, que já comandou o Al-Hilal e atualmente está no Al-Nassr, já criticou em coletiva a situação. O time de Cristiano Ronaldo contratou apenas um jogador na janela: o meio-campista iraquiano Abdulkareem.