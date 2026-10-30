Autor de dois gols na goleada do Flamengo por 4 x 1 sobre o Vasco, no Nilton Santos, nessa quinta, 29, o atacante Pedro chegou a marca de 73 gols nesta década de 2020 e se consolidou como o maior artilheiro da competição desde 2021, superando Hulk.

Com 18 gols na atual edição, Pedro vem fazendo seu Brasileiro com mais gols em uma única edição – havia feito 13 em 2020 e 2023 -, e está atrás apenas de Viveros, do Athletico-PR, autor de 21 gols, na artilharia da atual edição.

Pelo Flamengo, Pedro tem agora 85 gols e é o maior artilheiro do clube na era dos pontos corridos. Desde 2003, o jogador é agora o 6º com mais gols, ao lado de Alecsandro. Já na história geral do Brasileirão, desde 1937, o centroavante do Fla pulou para o 16º lugar, com 102, deixando Pelé (101 gols), para trás.

Maiores artilheiros do Brasileirão na década de 2020 (2021-2026):

[73] – Pedro (157 jogos)

71 – Hulk (179 jogos)

57 – Yuri Alberto (163 jogos)

53 – Luciano (175 jogos)

53 – Gabigol (147 jogos)

50 – Calleri (132 jogos)

47 – Cano (128 jogos)

38 – Vitor Roque (103 jogos)

38 – Flaco López (131 jogos)

38 – Arrascaeta (137 jogos)

36 – Vegetti (91 jogos)

35 – Rafael Veiga (140 jogos)

35 – Eduardo Sasha (172 jogos)

33 – Pedro Raul (114 jogos)

Maiores artilheiros do Brasileirão na era dos pontos corridos (2003-2026):

158 – Fred (343 jogos)

134 – Gabigol (319 jogos)

130 – Diego Souza (472 jogos)

109 – Wellington Paulista (442 jogos)

103 – Paulo Baier (330 jogos)

102 – Alecsandro (321 jogos)

102 – Pedro (238 jogos)

99 – Borges (253 jogos)

95 – Rafael Moura (338 jogos)

94 – Luciano (310 jogos)

85 – Luis Fabiano (155 jogos)

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Maiores artilheiros do Brasileirão (1959-2026):

190 – Roberto Dinamite (328 jogos)

158 – Fred (343 jogos)

154 – Romário (251 jogos)

153 – Edmundo (316 jogos)

135 – Zico (249 jogos)

134 – Gabigol (319 jogos)

130 – Diego Souza (471 jogos)

129 – Túlio (241 jogos)

127 – Serginho Chulapa (184 jogos)

127 – Dadá Maravilha (278 jogos)

126 – Washington (201 jogos)

116 – Luis Fabiano (212 jogos)

109 – Wellington Paulista (442 jogos)

107 – Paulo Baier (404 jogos)

105 – Alecsandro (330 jogos)

102 – Kléber Pereira (195 jogos)

102 – Pedro (238 jogos)

101 – Pelé (173 jogos)

101 – Evair (249 jogos)