O Milan terá uma mudança em seus uniformes no futuro. O clube italiano acertou o retorno da Adidas como sua fornecedora de material esportivo a partir de 2028, de acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport. O novo acordo encerrará um ciclo de dez temporadas com a Puma.

Até que o novo acordo entre em vigor em 2028, o Milan mantém o cumprimento integral dos compromissos comerciais assinados com a Puma. A definição antecipada do próximo ciclo de fornecimento faz parte do planejamento estratégico e financeiro do clube para o mercado esportivo europeu. Segundo a apuração, o novo contrato com a Adidas é de 50 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 307 milhões).

Passagem anterior da Adidas e transição para a Puma

A retomada da parceria marca o reencontro do time rossoneri com uma das marcas mais associadas à sua história recente. A Adidas produziu os uniformes do Milan em uma era de grandes conquistas internacionais entre o fim dos anos 1990 e 2018, período de quase duas décadas de relação.

O vínculo com a Puma começou em 2018, logo após o término da temporada 2017/18, quando a marca alemã substituiu a própria Adidas. A atual fornecedora continuará vestindo a equipe normalmente até a conclusão do contrato em 2028, completando uma década inteira de fornecimento esportivo para os compromissos italianos e internacionais.