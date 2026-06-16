Eleita uma das mais bonitas desta Copa do Mundo, a segunda camisa de Curaçao não poderá ser vista na primeira fase. O uniforme em amarelo, com elementos das coloridas casas de colonização holandesa, precisa superar até o 7 a 1 da Alemanha para ser usado.

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As camisas de Curaçao para esta Copa do Mundo são da Adidas e ambas são difíceis de achar na ilha caribenha devido à alta demanda. A fornecedora de material esportivo escolheu o azul, representando as cores da bandeira nacional e a Onda Azul propagada pela torcida para estar no primeiro uniforme.

O segundo uniforme foi um tanto mais ousado. As tradicionais listras da marca ganharam uma cor cada uma, em um tom amarelo pastel de fundo. Nas costas, a palavra Curaçao também imita a organização das casas às margens de Punda e Otrobanda, bairros separados que cortam a capital Willemstad pela passagem para o mar do Caribe.

A Fifa exige por padrão que os uniformes das equipes precisam ser bem contrastantes entre uns e outros. Curaçao jogou contra a Alemanha com um kit misturado de camisa 1 e calção 2. Para a segunda e a terceira partidas, contra o Equador (20/6) e Costa do Marfim, atuará de azul.