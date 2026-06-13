Curaçao é um paraíso no meio do Caribe. Muito mais que as praias de água cristalina, as cavernas de formação vulcânica e um pouquinho do famoso licor azul, PLACAR esteve na ilha de colonização holandesa para mostrar a inédita classificação do país à Copa do Mundo.
A despedida da apaixonada torcida, que promoveu a Onda Azul por todo o país, foi na goleada por 4 a 0 sobre Aruba, algo que reuniu rivais e elevou a confiança da seleção rumo aos Estados Unidos
Curaçao está no Grupo E da Copa do Mundo e, logo de cara, enfrenta a Alemanha neste domingo, 14, em Houston. Ainda na primeira fase, a equipe enfrenta Equador e Costa do Marfim.
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