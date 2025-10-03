Trionda: conheça a bola oficial da Copa do Mundo de 2026

Bola faz referência às olas com cores representando os três países sede; fornecedora aposta em controle e velocidade
A bola oficial da Copa do Mundo de 2026 foi anunciada durante a noite da última quinta-feira, 3, pela fornecedora Adidas junto a Fifa. Chamada de Trionda, ela faz referência às ‘olas’ realizadas pelas torcidas nas arquibancadas e traz um design com cores que representam os países sede: México, Estados Unidos e Canadá.
“As texturas em relevo, os gráficos em camadas e as cores vibrantes fazem a bola se destacar instantaneamente, criando um design que parece ganhar vida em suas mãos. É a bola da Copa do Mundo da FIFA mais visualmente divertida que já criamos”, disse Sam Handy, Gerente Geral da adidas Football.
A bola leva as cores vermelha, que presenta o Canadá, verde, que representa o México, e azul, os Estados Unidos. O design traz a sensação de movimentos de ondas, justamente em referência às ‘olas’.
Sam Handy ainda justificou o nome Trionda: “O mais singular, na minha opinião, desta Copa do Mundo é o fato de ser disputada pela primeira vez em três países-sede. É um aspecto muito singular e foi isso que nos levou ao “tri” para as três (sedes), Canadá, México e Estados Unidos. E a outra coisa que realmente nos interessou como ideia foi essa nova onda de futebol na América do Norte como uma ideia única”.
De acordo com a fornecedora, a bola da Copa do Mundo foi projetada para ser mais precisa e causar um melhor efeito de controle nos dribles e finalizações. Para isso, foi implementada uma tecnologia com pequenas fendas na bola, que ajudam o atleta na previsão de seu movimento e curso. A Adidas também acredita que essa seja a bola mais rápida já feita.
