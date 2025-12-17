Análises, recordes, estatísticas e efemérides do futebol contadas por meio dos números
Apesar de protagonizar dois momentos ruins na final da Copa Intercontinental contra o Flamengo, nesta quarta, 17, no Catar, o zagueiro Marquinhos, do PSG, terminou a decisão levantando mais um troféu em sua vitoriosa carreira pelo clube francês, após a vitória na disputa por pênaltis por 2 x 1.
Autor do pênalti em Arrascaeta, que foi convertido por Jorginho, empatando o jogo em 1 x 1, no segundo tempo, Marquinhos perdeu um gol no último lance do tempo normal da partida, quando errou o chute na pequena área, de frente para o gol.
Com mais uma conquista pelo Paris Saint-Germain, Marquinhos, que é o jogador com mais partidas disputadas na história do clube (504 jogos), tem agora 37 títulos na carreira.
Em 2025, o zagueiro ganhou, além da Copa Intercontinental, a Champions League, a Supercopa Europeia, o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa Francesa. O time ainda foi vice da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no meio do ano, quando perdeu a final para o Chelsea-ING
Os brasileiros com mais títulos na história do futebol:
42 títulos – DANIEL ALVES (lateral direito/meia)
Seleção brasileira (5)
2 Copa das Confederações (2009 e 2013)
2 Copa América (2007 e 2019)
1 Olimpíadas (2020)
Bahia (1)
1 Copa Nordeste (2002)
Sevilla-ESP (5)
2 Copa da Uefa (2006 e 2007)
1 Supercopa Europeia (2006)
1 Copa do Rei da Espanha (2007)
1 Supercopa Espanhola (2007)
Barcelona-ESP (23)
3 Mundial de Clubes da Fifa (2009, 2011 e 2015)
3 Liga dos Campões da Europa (2009, 2011 e 2015)
3 Supercopa Europeia (2009, 2011 e 2016)
6 Campeonato Espanhol (2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016)
4 Copa do Rei da Espanha (2009, 2012, 2015 e 2016)
4 Supercopa Espanhola (2009, 2010, 2011 e 2013)
Juventus-ITA (2)
1 Campeonato Italiano (2017)
1 Copa da Itália (2017)
Paris Saint-Germain-FRA (5)
2 Campeonato Francês (2018 e 2019)
1 Copa da França (2018)
1 Copa da Liga da França (2018)
1 Supercopa Francesa (2017)
São Paulo (1)
1 Campeonato Paulista (2021)
37 títulos – GYLMAR (goleiro)
Seleção Brasileira (14)
2 Copa do Mundo (1958 e 1962)
5 Copa Oswaldo Cruz (1955, 1958, 1961, 1962 e 1968)
2 Copa Rocca (1957 e 1963)
2 Copa do Atlântico (1956 e 1960)
3 Taça Bernardo O’Higgins (1955, 1959 e 1961)
Santos (18)
2 Mundial Interclubes (1962 e 1963)
2 Copa Libertadores (1962 e 1963)
1 Recopa dos campeões mundiais (1968)
4 Taça Brasil (1962, 1963, 1964 e 1965)
1 Robertão (1968)
3 Torneio Rio-São Paulo (1963, 1964 e 1966)
5 Campeonato Paulista (1962, 1964, 1965, 1967 e 1968)
Corinthians (5)
3 Torneio Rio-São Paulo (1953 e 1954)
3 Campeonato Paulista (1951, 1952 e 1954)
37 títulos – MARQUINHOS (zagueiro)
Seleção Brasileira (2)
1 Copa América (1999)
1 Olimpíadas (2016)
Paris Saint-Germain-FRA (32)
1 Mundial de Clubes/Copa Intercontinental (2025)
1 Liga dos Campeões da Europa (2025)
1 Supercopa Europeia (2025)
10 Campeonato Francês (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025)
8 Copa da França (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2024 e 2025)
6 Copa da Liga da França (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020)
8 Supercopa Francesa (2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024)
35 títulos – PELÉ (meia/atacante)
Seleção Brasileira (10)
3 Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970)
3 Copa Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968)
2 Copa Rocca (1957 e 1963)
1 Copa do Atlântico (1960)
1 Taça Bernardo O’Higgins (1961)
Santos (24)
2 Mundial Interclubes (1962 e 1963)
2 Copa Libertadores (1962 e 1963)
1 Recopa dos campeões mundiais (1968)
5 Taça Brasil (1961, 1962, 1963, 1964 e 1965)
1 Robertão (1968)
3 Torneio Rio-São Paulo (1959, 1963 e 1964)
10 Campeonato Paulista (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973)
Cosmos-EUA (1)
1 Campeonato da North American Soccer League (1977)
35 títulos – PEPE (atacante)
Seleção Brasileira (9)
2 Copa do Mundo (1958 e 1962)
2 Copa Oswaldo Cruz (1961 e 1962)
2 Copa Rocca (1957 e 1963)
2 Copa do Atlântico (1956 e 1960)
1 Taça Bernardo O’Higgins (1961)
Santos (26)
2 Mundial Interclubes (1962 e 1963)
2 Copa Libertadores (1962 e 1963)
1 Recopa dos campeões mundiais (1968)
5 Taça Brasil (1961, 1962, 1963, 1964 e 1965)
1 Robertão (1968)
4 Torneio Rio-São Paulo (1959, 1963, 1964 e 1966)
11 Campeonato Paulista (1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969)
34 títulos – MAXWELL (lateral-esquerdo)
Ajax-HOL (6)
2 Campeonato Holandês (2002 e 2004)
2 Copa da Holanda (2002 e 2006)
2 Supercopa Holandesa (2002 e 2005)
Barcelona-ESP (10)
2 Mundial de Clubes da Fifa (2009 e 2011)
1 Liga dos Campões da Europa (2011)
2 Supercopa Europeia (2009 e 2011)
2 Campeonato Espanhol (2010 e 2011)
3 Supercopa Espanhola (2009, 2010 e 2011)
Internazionale-ITA (4)
3 Campeonato Italiano (2007, 2008 e 2009)
1 Supercopa Italiana (2008)
Paris Saint-Germain-FRA (14)
4 Campeonato Francês (2013, 2014, 2015 e 2016)
3 Copa da França (2015, 2016 e 2017)
4 Copa da Liga da França (2014, 2015, 2016 e 2017)
3 Supercopa Francesa (2013, 2015 e 2016)
32 títulos – NEYMAR (atacante)
Seleção Brasileira (2)
1 Copa das Confederações (2013)
1 Olimpíadas (2016)
Santos (6)
1 Copa Libertadores (2011)
1 Recopa Sul-Americana (2012)
1 Copa do Brasil (2010)
3 Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012)
Barcelona-ESP (10)
1 Mundial de Clubes da Fifa (2015)
1 Liga dos Campões da Europa (2015)
1 Supercopa Europeia (2015)
2 Campeonato Espanhol (2015 e 2016)
3 Copa do Rei da Espanha (2015, 2016 e 2017)
2 Supercopa Espanhola (2013 e 2016)
Paris Saint-Germain-FRA (13)
5 Campeonato Francês (2018, 2019, 2020, 2022 e 2023)
3 Copa da França (2018, 2020 e 2021)
2 Copa da Liga da França (2018 e 2020)
3 Supercopa Francesa (2018, 2020 e 2022)
Al-Hilal-ARA (1)
1 Campeonato Saudita (2024)
31 títulos – THIAGO SILVA (zagueiro)
Seleção Brasileira (2)
1 Copa América (2019)
1 Copa das Confederações (2013)
Fluminense (1)
1 Copa do Brasil (2007)
Milan-ITA (2)
1 Campeonato Italiano (2011)
1 Supercopa da Itália (2011)
Paris Saint-Germain-FRA (23)
7 Campeonato Francês (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020)
5 Copa da França (2015, 2016, 2017, 2018 e 2020)
6 Copa da Liga da França (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020)
5 Supercopa Francesa (2013, 2015, 2017, 2018 e 2019)
Chelsea (3)
1 Mundial de Clubes da Fifa (2021)
1 Liga dos Campeões (2021)
1 Supercopa da Uefa (2021)
30 títulos – JÚLIO CÉSAR (goleiro)
Seleção Brasileira (3)
1 Copa América (2004)
2 Copa das Confederações (2009 e 2013)
Flamengo (6)
1 Copa Mercosul (1999)
1 Copa dos Campeões (2001)
4 Campeonato Carioca (1999, 2000, 2001 e 2004)
Internazionale-ITA (14)
1 Mundial de Clubes da Fifa (2010)
1 Liga dos Campões da Europa (2010)
5 Campeonato Italiano (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010)
3 Copa da Itália (2006, 2010 e 2011)
4 Supercopa Italiana (2005, 2006, 2008 e 2010)
Benfica-POR (7)
3 Campeonato Português (2015, 2016 e 2017)
1 Copa de Portugal (2017)
2 Copa da Liga Portuguesa (2015 e 2016)
2 Supercopa Portuguesa (2016 e 2017)
30 títulos – ZITO (volante, Brasil)
Seleção Brasileira (9)
2 Copa do Mundo (1958 e 1962)
3 Copa Oswaldo Cruz (1955, 1961 e 1962)
2 Copa Rocca (1957 e 1963)
2 Taça Bernardo O’Higgins (1959 e 1961)
Santos (21)
2 Mundial Interclubes (1962 e 1963)
2 Copa Libertadores (1962 e 1963)
4 Taça Brasil (1961, 1962, 1963 e 1964)
4 Torneio Rio-São Paulo (1959, 1963, 1964 e 1966)
9 Campeonato Paulista (1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965 e 1967)