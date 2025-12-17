Apesar de protagonizar dois momentos ruins na final da Copa Intercontinental contra o Flamengo, nesta quarta, 17, no Catar, o zagueiro Marquinhos, do PSG, terminou a decisão levantando mais um troféu em sua vitoriosa carreira pelo clube francês, após a vitória na disputa por pênaltis por 2 x 1.

Autor do pênalti em Arrascaeta, que foi convertido por Jorginho, empatando o jogo em 1 x 1, no segundo tempo, Marquinhos perdeu um gol no último lance do tempo normal da partida, quando errou o chute na pequena área, de frente para o gol.

Com mais uma conquista pelo Paris Saint-Germain, Marquinhos, que é o jogador com mais partidas disputadas na história do clube (504 jogos), tem agora 37 títulos na carreira.

Em 2025, o zagueiro ganhou, além da Copa Intercontinental, a Champions League, a Supercopa Europeia, o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa Francesa. O time ainda foi vice da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no meio do ano, quando perdeu a final para o Chelsea-ING

Os brasileiros com mais títulos na história do futebol:

1º – Daniel Alves: 42

2º – Gylmar dos Santos Neves: 37

2º – Marquinhos: 37

4º – Pelé: 35

5º – Pepe: 35

6º – Maxwell: 34

7º – Neymar: 32

8º – Thiago Silva: 31

9º – Júlio César: 30

9º – Zito: 30

42 títulos – DANIEL ALVES (lateral direito/meia)

Seleção brasileira (5)

2 Copa das Confederações (2009 e 2013)

2 Copa América (2007 e 2019)

1 Olimpíadas (2020)

Bahia (1)

1 Copa Nordeste (2002)

Sevilla-ESP (5)

2 Copa da Uefa (2006 e 2007)

1 Supercopa Europeia (2006)

1 Copa do Rei da Espanha (2007)

1 Supercopa Espanhola (2007)

Barcelona-ESP (23)

3 Mundial de Clubes da Fifa (2009, 2011 e 2015)

3 Liga dos Campões da Europa (2009, 2011 e 2015)

3 Supercopa Europeia (2009, 2011 e 2016)

6 Campeonato Espanhol (2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016)

4 Copa do Rei da Espanha (2009, 2012, 2015 e 2016)

4 Supercopa Espanhola (2009, 2010, 2011 e 2013)

Juventus-ITA (2)

1 Campeonato Italiano (2017)

1 Copa da Itália (2017)

Paris Saint-Germain-FRA (5)

2 Campeonato Francês (2018 e 2019)

1 Copa da França (2018)

1 Copa da Liga da França (2018)

1 Supercopa Francesa (2017)

São Paulo (1)

1 Campeonato Paulista (2021)

37 títulos – GYLMAR (goleiro) Seleção Brasileira (14) 2 Copa do Mundo (1958 e 1962) 5 Copa Oswaldo Cruz (1955, 1958, 1961, 1962 e 1968) 2 Copa Rocca (1957 e 1963) 2 Copa do Atlântico (1956 e 1960) 3 Taça Bernardo O’Higgins (1955, 1959 e 1961)