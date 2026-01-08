O PSG venceu nos pênaltis o Olympique de Marselha, nesta quinta-feira, 8, Estádio Jaber Al-Ahmad, no Kuwait, pela Supercopa da França de 2025. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, os parisiense se deram melhor ns penalidades, o que levou o zagueiro e capitão Marquinhos ao posto de segundo brasileiro com mais títulos na história do futebol.
Vencedor da Champions League, do Campeonato Francês, da Copa da França, da Supercopa Francesa, da Supercopa da Europa e do Intercontinental em 2025, o PSG começou 2026 em alta. A conquista sobre o rival amplia ainda mais o domínio nacional na última década.
Na nova conquista do PSG, o brasileiro Marquinhos, capitão do time, levantou o troféu da Supercopa da França e chegou ao seu 3º título pelo clube. Maior vencedor da história do Paris Saint-Germain, o zagueiro soma agora 36 títulos em competições oficiais na história.
Com isso, Marquinhos se isolou como o segundo brasileiro com mais conquistas, passando o ex-goleiro Gylmar, que venceu 37 taças. O defensor, agora, está atrás apenas de Daniel Alves (42).
Os brasileiros com mais títulos na história do futebol:
Os 10 jogadores brasileiros com mais títulos na história:
42 títulos – DANIEL ALVES (lateral direito/meia)
Seleção brasileira (5)
2 Copa das Confederações (2009 e 2013)
2 Copa América (2007 e 2019)
1 Olimpíadas (2020)
Bahia (1)
1 Copa Nordeste (2002)
Sevilla-ESP (5)
2 Copa da Uefa (2006 e 2007)
1 Supercopa Europeia (2006)
1 Copa do Rei da Espanha (2007)
1 Supercopa Espanhola (2007)
Barcelona-ESP (23)
3 Mundial de Clubes da Fifa (2009, 2011 e 2015)
3 Liga dos Campões da Europa (2009, 2011 e 2015)
3 Supercopa Europeia (2009, 2011 e 2016)
6 Campeonato Espanhol (2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016)
4 Copa do Rei da Espanha (2009, 2012, 2015 e 2016)
4 Supercopa Espanhola (2009, 2010, 2011 e 2013)
Juventus-ITA (2)
1 Campeonato Italiano (2017)
1 Copa da Itália (2017)
Paris Saint-Germain-FRA (5)
2 Campeonato Francês (2018 e 2019)
1 Copa da França (2018)
1 Copa da Liga da França (2018)
1 Supercopa Francesa (2017)
Com show de Raphinha, Barça atropela Athletic e vai à final da Supercopa
Corinthians (1)
1 Copa Libertadores (2012)
Seleção brasileira (1)
1 Copa América (2019)
Paris Saint-Germain-FRA (36)
1 Liga dos Campeões da Europa (2025)
1 Supercopa Europeia (2025)
10 Campeonato Francês (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025)
8 Copa da França (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2024 e 2025)
6 Copa da Liga da França (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020)
9 Supercopa Francesa (2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025)
1 Intercontinetal (2025)
37 títulos – GYLMAR (goleiro)
Seleção Brasileira (14)
2 Copa do Mundo (1958 e 1962)
5 Copa Oswaldo Cruz (1955, 1958, 1961, 1962 e 1968)
2 Copa Rocca (1957 e 1963)
2 Copa do Atlântico (1956 e 1960)
3 Taça Bernardo O’Higgins (1955, 1959 e 1961)
Santos (18)
2 Mundial Interclubes (1962 e 1963)
2 Copa Libertadores (1962 e 1963)
1 Recopa dos campeões mundiais (1968)
4 Taça Brasil (1962, 1963, 1964 e 1965)
1 Robertão (1968)
3 Torneio Rio-São Paulo (1963, 1964 e 1966)
5 Campeonato Paulista (1962, 1964, 1965, 1967 e 1968)
Corinthians (5)
3 Torneio Rio-São Paulo (1953 e 1954)
3 Campeonato Paulista (1951, 1952 e 1954)
35 títulos – PELÉ (meia/atacante)
Seleção Brasileira (10)
3 Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970)
3 Copa Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968)
2 Copa Rocca (1957 e 1963)
1 Copa do Atlântico (1960)
1 Taça Bernardo O’Higgins (1961)
Santos (24)
2 Mundial Interclubes (1962 e 1963)
2 Copa Libertadores (1962 e 1963)
1 Recopa dos campeões mundiais (1968)
5 Taça Brasil (1961, 1962, 1963, 1964 e 1965)
1 Robertão (1968)
3 Torneio Rio-São Paulo (1959, 1963 e 1964)
10 Campeonato Paulista (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973)
Cosmos-EUA (1)
1 Campeonato da North American Soccer League (1977)
35 títulos – PEPE (atacante)
Seleção Brasileira (9)
2 Copa do Mundo (1958 e 1962)
2 Copa Oswaldo Cruz (1961 e 1962)
2 Copa Rocca (1957 e 1963)
2 Copa do Atlântico (1956 e 1960)
1 Taça Bernardo O’Higgins (1961)
Santos (26)
2 Mundial Interclubes (1962 e 1963)
2 Copa Libertadores (1962 e 1963)
1 Recopa dos campeões mundiais (1968)
5 Taça Brasil (1961, 1962, 1963, 1964 e 1965)
1 Robertão (1968)
4 Torneio Rio-São Paulo (1959, 1963, 1964 e 1966)
11 Campeonato Paulista (1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969)
34 títulos – MAXWELL (lateral-esquerdo)
Ajax-HOL (6)
2 Campeonato Holandês (2002 e 2004)
2 Copa da Holanda (2002 e 2006)
2 Supercopa Holandesa (2002 e 2005)
Barcelona-ESP (10)
2 Mundial de Clubes da Fifa (2009 e 2011)
1 Liga dos Campões da Europa (2011)
2 Supercopa Europeia (2009 e 2011)
2 Campeonato Espanhol (2010 e 2011)
3 Supercopa Espanhola (2009, 2010 e 2011)
Internazionale-ITA (4)
3 Campeonato Italiano (2007, 2008 e 2009)
1 Supercopa Italiana (2008)
Paris Saint-Germain-FRA (14)
4 Campeonato Francês (2013, 2014, 2015 e 2016)
3 Copa da França (2015, 2016 e 2017)
4 Copa da Liga da França (2014, 2015, 2016 e 2017)
3 Supercopa Francesa (2013, 2015 e 2016)
32 títulos – NEYMAR (atacante)
Seleção Brasileira (2)
1 Copa das Confederações (2013)
1 Olimpíadas (2016)
Santos (6)
1 Copa Libertadores (2011)
1 Recopa Sul-Americana (2012)
1 Copa do Brasil (2010)
3 Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012)
Barcelona-ESP (10)
1 Mundial de Clubes da Fifa (2015)
1 Liga dos Campões da Europa (2015)
1 Supercopa Europeia (2015)
2 Campeonato Espanhol (2015 e 2016)
3 Copa do Rei da Espanha (2015, 2016 e 2017)
2 Supercopa Espanhola (2013 e 2016)
Paris Saint-Germain-FRA (13)
5 Campeonato Francês (2018, 2019, 2020, 2022 e 2023)
3 Copa da França (2018, 2020 e 2021)
2 Copa da Liga da França (2018 e 2020)
3 Supercopa Francesa (2018, 2020 e 2022)
Al-Hilal-ARA (1)
1 Campeonato Saudita (2024)
31 títulos – THIAGO SILVA (zagueiro)
Seleção Brasileira (2)
1 Copa América (2019)
1 Copa das Confederações (2013)
Fluminense (1)
1 Copa do Brasil (2007)
Milan-ITA (2)
1 Campeonato Italiano (2011)
1 Supercopa da Itália (2011)
Paris Saint-Germain-FRA (23)
7 Campeonato Francês (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020)
5 Copa da França (2015, 2016, 2017, 2018 e 2020)
6 Copa da Liga da França (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020)
5 Supercopa Francesa (2013, 2015, 2017, 2018 e 2019)
Chelsea (3)
1 Mundial de Clubes da Fifa (2021)
1 Liga dos Campeões (2021)
1 Supercopa da Uefa (2021)
30 títulos – JÚLIO CÉSAR (goleiro)
Seleção Brasileira (3)
1 Copa América (2004)
2 Copa das Confederações (2009 e 2013)
Flamengo (6)
1 Copa Mercosul (1999)
1 Copa dos Campeões (2001)
4 Campeonato Carioca (1999, 2000, 2001 e 2004)
Internazionale-ITA (14)
1 Mundial de Clubes da Fifa (2010)
1 Liga dos Campões da Europa (2010)
5 Campeonato Italiano (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010)
3 Copa da Itália (2006, 2010 e 2011)
4 Supercopa Italiana (2005, 2006, 2008 e 2010)
Benfica-POR (7)
3 Campeonato Português (2015, 2016 e 2017)
1 Copa de Portugal (2017)
2 Copa da Liga Portuguesa (2015 e 2016)
2 Supercopa Portuguesa (2016 e 2017)
30 títulos – ZITO (volante, Brasil)
Seleção Brasileira (9)
2 Copa do Mundo (1958 e 1962)
3 Copa Oswaldo Cruz (1955, 1961 e 1962)
2 Copa Rocca (1957 e 1963)
2 Taça Bernardo O’Higgins (1959 e 1961)
Santos (21)
2 Mundial Interclubes (1962 e 1963)
2 Copa Libertadores (1962 e 1963)
4 Taça Brasil (1961, 1962, 1963 e 1964)
4 Torneio Rio-São Paulo (1959, 1963, 1964 e 1966)
9 Campeonato Paulista (1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965 e 1967)