O PSG venceu nos pênaltis o Olympique de Marselha, nesta quinta-feira, 8, Estádio Jaber Al-Ahmad, no Kuwait, pela Supercopa da França de 2025. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, os parisiense se deram melhor ns penalidades, o que levou o zagueiro e capitão Marquinhos ao posto de segundo brasileiro com mais títulos na história do futebol.

Vencedor da Champions League, do Campeonato Francês, da Copa da França, da Supercopa Francesa, da Supercopa da Europa e do Intercontinental em 2025, o PSG começou 2026 em alta. A conquista sobre o rival amplia ainda mais o domínio nacional na última década.

Na nova conquista do PSG, o brasileiro Marquinhos, capitão do time, levantou o troféu da Supercopa da França e chegou ao seu 3º título pelo clube. Maior vencedor da história do Paris Saint-Germain, o zagueiro soma agora 36 títulos em competições oficiais na história.

Com isso, Marquinhos se isolou como o segundo brasileiro com mais conquistas, passando o ex-goleiro Gylmar, que venceu 37 taças. O defensor, agora, está atrás apenas de Daniel Alves (42).

Os brasileiros com mais títulos na história do futebol:

1º – Daniel Alves: 42

2º – Marquinhos: 38

3º – Gylmar dos Santos Neves: 37

4º – Pelé: 35

5º – Pepe: 35

6º – Maxwell: 34

7º – Neymar: 32

8º – Thiago Silva: 31

9º – Júlio César: 30

9º – Zito: 30

Os 10 jogadores brasileiros com mais títulos na história:

42 títulos – DANIEL ALVES (lateral direito/meia)

Seleção brasileira (5)

2 Copa das Confederações (2009 e 2013)

2 Copa América (2007 e 2019)

1 Olimpíadas (2020)

Bahia (1)

1 Copa Nordeste (2002)

Sevilla-ESP (5)

2 Copa da Uefa (2006 e 2007)

1 Supercopa Europeia (2006)

1 Copa do Rei da Espanha (2007)

1 Supercopa Espanhola (2007)

Barcelona-ESP (23)

3 Mundial de Clubes da Fifa (2009, 2011 e 2015)

3 Liga dos Campões da Europa (2009, 2011 e 2015)

3 Supercopa Europeia (2009, 2011 e 2016)

6 Campeonato Espanhol (2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016)

4 Copa do Rei da Espanha (2009, 2012, 2015 e 2016)

4 Supercopa Espanhola (2009, 2010, 2011 e 2013)

Juventus-ITA (2)

1 Campeonato Italiano (2017)

1 Copa da Itália (2017)

Paris Saint-Germain-FRA (5)

2 Campeonato Francês (2018 e 2019)

1 Copa da França (2018)

1 Copa da Liga da França (2018)

1 Supercopa Francesa (2017)

São Paulo (1)

1 Campeonato Paulista (2021)

38 títulos – MARQUINHOS (zagueiro)