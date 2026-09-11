O domínio do Brasil nas últimas edições da Libertadores pode ganhar um novo capítulo nesta atual edição. Após os bons resultados das equipes brasileiras nos jogos de ida das quartas de final é bem provável que a semifinal de 2026 seja formada só por times do Brasil: Corinthians x Flamengo e Palmeiras x Fluminense.

O Flamengo venceu o Independiente del Valle, no Equador, por 2 x 0, e vai com ótima vantagem para o jogo de volta, no Maracanã. O Fluminense ganhou pelo mesmo placar, no Rio, e vai para a Argentina podendo perder por um gol de diferença. O Palmeiras foi outro que venceu no meio de semana (1 x 0 na LDU Quito) e vai para o Equador precisando de um empate para chegar à semifinal. Já o Corinthians arrancou um empate contra o Estudiantes, na Argentina (1 x 1) e vai para o jogo de volta precisando de uma vitória simples para voltar à semifinal após 14 anos.

Na história do torneio, desde 2000, quando a competição passou a ter mais de dois clubes por país, o recorde de participantes de uma mesma nação na semifinal foi de três, todas envolvendo brasileiros, em 2021, 2022 e 2023.

Campeão nas últimas 7 edições, o Brasil teve cinco finais só com clubes do Brasileirão nas últimas seis Libertadores: 2020 (Palmeiras x Santos), 2021 (Palmeiras x Flamengo), 2022 (Flamengo x Athletico-PR), 2024 (Botafogo x Atlético-MG) e 2025 (Flamengo x Palmeiras).

Caso a semifinal de 2026 se confirme com quatro times brasileiros, o Brasil vai superar a Argentina em número de títulos na competição (26 a 25).

Países com mais clubes na semifinal da Libertadores desde 2000:

3 – Brasil (2023) – Fluminense, Internacional e Palmeiras

3 – Brasil (2022) – Athletico-PR, Flamengo e Palmeiras

3 – Brasil (2021) – Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras

2 – Brasil (2000) – Corinthians e Palmeiras

2 – Argentina (2001) – Boca Juniors e Rosario Central

2 – Brasil (2002) – Grêmio e São Caetano

2 – Colômbia (2003) – América de Cali e Independiente Medellín

2 – Argentina (2004) – Boca Juniors e River Plate

2 – Brasil (2005) – Athletico-PR e São Paulo

2 – Brasil (2006) – Internacional e São Paulo

2 – Brasil (2007) – Grêmio e Santos

2 – Brasil (2009) – Cruzeiro e Grêmio

2 – Brasil (2010) – Internacional e São Paulo

2 – Brasil (2012) – Corinthians e Santos

2 – Argentina (2017) – Lanús e River Plate

2 – Argentina (2018) – Boca Juniors e River Plate

2 – Brasil (2018) – Grêmio e Palmeiras

2 – Argentina (2019) – Boca Juniors e River Plate

2 – Brasil (2019) – Flamengo e Grêmio

2 – Argentina (2020) – Boca Juniors e River Plate

2 – Brasil (2020) – Palmeiras e Santos

2 – Brasil (2024) – Atlético-MG e Botafogo

2 – Brasil (2025) – Flamengo e Palmeiras