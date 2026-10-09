A Penalty lançou na última quinta-feira, 8, uma edição especial e limitada da Bola 8. Uma das bolas mais icônicas do futebol brasileiro está comemorando 18 anos com versões de campo, society e futsal inspiradas na expressão artística das tatuagens.

Na época do lançamento do modelo original, o projeto rompeu padrões tradicionais da indústria ao reduzir o número de gomos da estrutura da bola, criando uma solução que combinava tecnologia, performance e identidade visual inédita.

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Agora, para celebrar esse marco da maioridade, a edição especial da Bola 8 se inspira na tatuagem, desejo frequentemente associado à chegada dos 18 anos, já que a prática é proibida ou sujeita a restrições para menores de idade em muitos estados brasileiros.

Essa edição limitada apresenta textura inspirada em uma espécie de cobra brasileira, chamada de muçurana, popularmente conhecida como “cobra preta”.

Já o tradicional logo do número 8 foi redesenhado com a muçurana seguindo o formato do número e usando traços de expressões artísticas das tatuagens. O acabamento traz elementos gráficos inéditos que reforçam a personalidade do produto e ampliam sua conexão com a campanha criada para o relançamento.

“A Bola 8 nasceu no Brasil e marcou uma geração ao apresentar uma proposta inédita para o futebol. Dezoito anos depois, celebramos a ‘maioridade’ dela em uma edição que homenageia a nossa fauna e celebra a trajetória desse ícone. A tiragem limitada foi uma escolha consciente: queríamos criar algo especial, tanto para quem vai jogar quanto para quem deseja guardar um pedaço dessa história”, afirma Daniel Ferreira, Head de Marketing da Penalty.

A edição comemorativa contará com cerca de 4 mil unidades produzidas, divididas entre as versões de campo, society e futsal. A comercialização será limitada ao site da Penalty (Link) e lojas físicas e site da Centauro, reforçando seu caráter exclusivo, voltada a colecionadores, praticantes e fãs da história da marca.