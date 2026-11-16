Com as aposentadorias de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Romelu Lukaku de suas seleções nacionais, o inglês Harry Kane passou a ser o maior artilheiro por seleções em atividade no futebol mundial.

Com o gol marcado na vitória da Inglaterra por 3 x 2 sobre a Espanha pela Liga das Nações da Uefa, Kane chegou a 93 gols pelo English Team, superou o polonês Lewandowski e passou a ser, isoladamente, o jogador com mais gols na atualidade por uma seleção.

Nessa Data Fifa de jogos, no mês de novembro, Harry Kane atuou na vitória sobre a Croácia por 2 x 1, no dia 12/11, e no jogo em que a Inglaterra quebrou a invencibilidade de 43 jogos da atual campeão mundial Espanha, no dia 14/11. Assim, foi para a primeira posição também entre os jogadores com mais partidas disputadas pela Inglaterra na história (127), superando o ex-goleiro Peter Shilton, que disputou 125 jogos.

Vencedor do prêmio Bola de Ouro da revista France Football, o centroavante do Bayern de Munique tem agora 56 gols em 56 jogos em 2026, sendo o maior artilheiro do ano por clubes e seleção.

Na história dos maiores artilheiros por seleções, Kane ocupa agora o 6º lugar e está apenas um gol de igualar Lukaku, que anunciou sua despedida da seleção belga nesta segunda-feira, 16. Com mais três gols, o inglês de 33 anos irá superar o indiano Sunil Chhetri e pular para a 4ª posição entre os maiores da história.

Maiores artilheiros das seleções em atividade:

93 – Harry Kane (Inglaterra) – 127 jogos

92 – Lewandowski (Polônia) – 171 jogos

70 – Salah (Egito) – 123 jogos

67 – Mbappé (França) – 108 jogos

66 – Haaland (Noruega) – 60 jogos

64 – Mitrovic (Sérvia) 107 jogos

60 – Mehdi Taremi (Irã) – 111 jogos

59 – Son Heung-Min (Coreia do Sul) – 153 jogos

58 – Sardar Azmoun (Irã) – 94 jogos

58 – Yousef Al-Sulaiman (Kuwait) – 131 jogos

56 – Sadio Mané (Senegal) – 135 jogos

55 – Memphis Depay (Holanda) – 112 jogos

55 – Almoez Ali (Catar) – 119 jogos

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Maiores artilheiros das seleções na história:

146 – Cristiano Ronaldo (Portugal) – 234 jogos

126 – Messi (Argentina) – 208 jogos

108 – Ali Daei (Irã) – 148 jogos

95 – Sunil Chhetri (Índia) – 158 jogos

94 – Romelu Lukaku (Bélgica) – 135 jogos

93 – Harry Kane (Ingaterra) – 127 jogos

92 – Lewandowski (Polônia) – 171 jogos

89 – Mokhtar Dakari (Malásia) – 142 jogos

85 – Ali Mabkhout (Emirados Árabes) 117 jogos

84 – Puskás (Hungria) – 89 jogos

80 – Neymar (Brasil) – 130 jogos