Após crise com Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo retornou para a Arábia Saudita, segundo o jornal espanhol AS. A publicação detalha que ele desembarcou em Riad, na noite do último sábado, 3.

O camisa 7 publicou apenas uma postagem nas redes com os dizeres: “A verdade virá a à tona”, sem maiores detalhes.

Cristiano deve se apresentar ao Al-Nasrr, que tem jogo na próxima sexta-feira, 9. O craque ainda busca alcançar os 1.000 gols na carreira.

No entanto, segundo o jornal português A Bola, a federação de futebol do país deve tentar a reconciliação do craque com o Mister após a super Data Fifa.

CR7 x Jorge Jesus

Após assumir o comando de Portugal, Jorge Jesus estabeleceu um planejamento de rotação para atletas veteranos. A comissão técnica alinhou que CR7 seria poupado em partidas da Liga das Nações.

Durante a vitória de Portugal por 2 a 1 contra a Noruega, Cristiano Ronaldo passou cerca de 30 minutos em aquecimento na beira do gramado, mas não acabou sendo colocado na partida por decisão tática. O atacante demonstrou forte insatisfação ao término da partida e dirigiu-se diretamente ao vestiário.

Após faltar a um treino com o elenco — justificando a ausência por um cronograma de recuperação específico no hotel —, o capitão deixou o estágio da seleção antes do confronto seguinte contra a Dinamarca. A imprensa relatou um sentimento de promessa não cumprida em relação ao modo como o técnico geriu a participação dele no jogo.

Em entrevista coletiva, Jesus admitiu ter errado no tempo de aquecimento do atleta, mas defendeu firmemente a própria autoridade no grupo.

A situação encerrou-se publicamente com Jorge Jesus declarando o assunto como pauta encerrada e focando na sequência das partidas da seleção, enquanto Cristiano Ronaldo se manifestou reforçando seu compromisso e carinho por Portugal.