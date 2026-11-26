O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, criticou a falta de apoio estrutural e financeiro ao futebol feminino no Brasil durante participação no podcast da CBF, realizado no Summit CBF Academy, em São Paulo, nesta quarta-feira, 25. Na avaliação do dirigente, existe um distanciamento entre o discurso de valorização da modalidade e os mecanismos práticos oferecidos para o seu desenvolvimento no país.

“Todo mundo fala do futebol feminino, mas vamos falar a verdade aqui: o Brasil não apoia nada o futebol feminino. Zero, zero. Não tem dinheiro, direitos de transmissão, não tem incentivo fiscal específico”, afirmou Bap. Para ilustrar o estágio atual da modalidade, o mandatário rubro-negro acrescentou: “O futebol feminino no Brasil é muito querido no discurso e pouquíssimo querido na prática. É deficitário, é como um bebê. Você tem que ajudar durante uma fase inicial para que, no futuro, ele possa andar com as próprias pernas”.

Críticas à burocracia e comparação com a Lei Rouanet

Ao ampliar a análise para as políticas públicas destinadas ao esporte brasileiro, o dirigente apontou entraves burocráticos na captação e na liberação de verbas, estabelecendo uma comparação direta com os incentivos voltados ao setor cultural. Segundo Bap, a demora e as exigências dificultam o planejamento de longo prazo dos clubes.

“O Brasil não estimula o esporte, por exemplo, como estimula a cultura. Eu sei que Brasília não gosta quando eu falo isso, mas é uma grande verdade”, disse. “Para a Lei Rouanet, com uma canetada você libera o dinheiro. Para o incentivo do esporte, tem que chover na terça-feira a 45 graus, a caneta tem que ser preta no papel, tem que ser antes do dia 30 do mês, os astros têm que se alinhar para talvez você ter o recurso”, declarou.

Publicidade Continua após a publicidade

Prioridade na base e planejamento para 2027

Sobre o projeto interno do Flamengo, Bap explicou que a gestão estabeleceu prioridades orçamentárias em 2026 diante da impossibilidade de manter na modalidade feminina o mesmo patamar de investimento aplicado ao futebol masculino. A estratégia adotada concentrou recursos na formação de atletas nas categorias de base — trabalho que o dirigente associou à chegada da equipe à decisão de torneio na temporada.

“O dinheiro não é infinito. A gente não pode subsidiar o futebol feminino para ter um bom futebol feminino, com o mesmo nível de atletas que temos no futebol masculino. Mas acreditamos na base do Flamengo”, destacou.

Para 2027, o presidente projetou uma evolução gradual, condicionada à ampliação da receita e à entrada de novos incentivos. “Em 2027, a gente vai um pouco mais longe, um pouco mais longe, um pouco mais longe. No ritmo que a gente gostaria, não. Mas é no ritmo que você consegue ter recurso. Na hora que tem mais recursos e estimula os segmentos, eu acho que tem mais resultados”, pontuou, concluindo que o país precisa priorizar a formação de atletas desde a base em vez de cobrar apenas títulos: “Todo mundo quer ser campeão, mas nem todo mundo quer, de alguma maneira, cumprir com o que é necessário para forjar campeões”.