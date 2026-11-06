A ex-volante Formiga participa neste sábado, 7, em Salvador, do simpósio “Futebol Feminino: Além das Quatro Linhas”, promovido por alunos do curso de MBA em Gestão Esportiva da Universidade Católica do Salvador (UCSal). Realizado no campus de Pituaçu, das 8h às 13h, o encontro reúne atletas, gestores, treinadores e especialistas de mercado para discutir a profissionalização da modalidade no cenário estadual e projetar os impactos estruturais da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá a capital baiana como uma das cidades-sede.

Legado esportivo e planejamento pré-Copa

Única atleta na história do futebol mundial — entre homens e mulheres — a disputar sete edições de Copas do Mundo e sete Jogos Olímpicos, a soteropolitana é o principal nome da programação. O simpósio busca articular debates que vão além do desempenho em campo, focando em temas como sustentabilidade financeira, governança esportiva, captação de patrocínios e formação de base.

Para Elisa Felix, integrante da comissão organizadora do evento, o ciclo até 2027 precisa consolidar benefícios definitivos para a região:

“A Copa de 2027 vai passar por Salvador, mas o legado depende do que fizermos antes e depois dela. Queremos reunir quem pensa, joga e investe no futebol feminino para transformar essa visibilidade em desenvolvimento real da modalidade na Bahia”, declarou.

Representação dos clubes baianos e entidades

O painel conta ainda com a presença da pioneira Dilma Mendes, ex-jogadora e treinadora com trajetória histórica na modalidade, e com representantes dos principais departamentos esportivos do estado. O Vitória marca presença com Many Gleize, coordenadora de esportes olímpicos e futebol feminino, e Anderson Magalhães, coordenador das divisões de base femininas. Pelo lado do Bahia, participa Daniel Feliú, coordenador de performance da base.

A mesa de debates terá também a diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Taíse Galvão, além de gestores de agremiações do interior, como Aline Lima, supervisora do Jacobina, e Ricardo Andrade, vice-presidente do Litoral Norte FC. Perspectivas de patrocínio, psicologia esportiva e comunicação serão abordadas pela especialista de marketing Amanda Almeida, pela psicóloga Olga Moraes e pela jornalista Juliana Lisboa.