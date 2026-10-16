Após os jogos de ida da semifinal da Copa Libertadores de 2026, Palmeiras e Flamengo vão para o jogo de volta com um favoritismo ainda maior. O Rubro-negro segurou um empate por 0 x 0 contra o Estudiantes, na Argentina, nessa quinta, 15, e precisa agora de um empate para ir à final. Já o Palmeiras venceu o Fluminense por 2 x 1 no Rio de Janeiro.

Flamengo e Palmeiras, campeão e vice da última edição da Libertadores respectivamente, caso confirmem a classificação para a grande decisão de 2026 (que será realizada no estádio Centenário, de Montevidéu no dia 28/11), podem fazer pela primeira vez uma final repetida consecutivamente na história do torneio sul-americano. Desde 1960, nunca houve uma final repetida em dois anos seguidos.

Além disso, o duelo Flamengo x Palmeiras pode ser o mais disputado numa final de Libertadores: três vezes. Os dois times já se enfrentaram em duas finais (2021 e 2025), com vitória do alviverde na primeira decisão (em Montevidéu) e do Flamengo na segunda (em Guayaquil).

Finais de Libertadores que se repetiram

Até hoje, a Libertadores teve apenas cinco finais repetidas em anos diferentes: Santos x Peñarol-URU (1962 e 2011), Santos x Boca Juniors-ARG (1963 e 2003), Estudiantes-ARG x Nacional-URU (1969 e 1971), River Plate-AR x América de Cali-COL (1986 e 1996) e Palmeiras x Flamengo (2021 e 2025). Se Flamengo e Palmeiras fizerem novamente a final, essa será a 3ª final entre eles nos últimos 6 anos.

Campeão em 1981, 2019, 2022 e 2025, o Flamengo é o time brasileiro com mais títulos no torneio e pode conseguir outras duas façanhas se vir a ser novamente campeão. Além de igualar Santos (1962-1963), São Paulo (1992-1993) e Palmeiras (2020-2021) como bicampeão (2025-2026) e o único brasileiro a vencer duas vezes a competição de forma invicta (2022 e 2026). Até hoje, os campeões invictos foram Peñarol-URU (1960), Santos (1963), Independiente-ARG (1964), Estudiantes-ARG (1969 e 1970), Boca Juniors-ARG (1978), Corinthians (2012) e Flamengo (2022).