A goleada do Flamengo sobre o Bahia, por 3 x 0, na Fonte Nova, no último domingo, 18, na Fonte Nova, foi a 8ª aplicada nesta atual edição do Brasileirão. Com isso, o rubro-negro igualou seu recorde em uma única edição, alcançado em 2019 e 2025.

O levantamento leva em conta que goleadas são vitórias por três ou mais gols de diferença.

Na história dos pontos corridos, o Cruzeiro é o time com mais goleadas em uma edição, com 9 em 2013, ano em que foi campeão. O Corinthians, de 2015, com 8 goleadas, e o Fla de 2019 e 2025, com 8 em cada ano, também terminaram como campeões.

Nesta atual edição, o Flamengo goleou o Botafogo (3 x 0 na 6ª rodada), o Remo (3 x 0 na 7ª rodada), o Atlético-MG (4 x 0 na 13ª rodada, fora), 0 Coritiba (3 x 0 na 18ª rodada), a Chapecoense (4 x 0 na 19ª rodada, fora), o Mirassol (5 x 1 na 23ª rodada, fora), o Botafogo (3 x 0 na 25ª rodada, fora) e, agora, o Bahia (3 x 0 na 31ª rodada, fora).

No Brasileirão de 2026, o Flamengo é o time com mais goleadas (8), seguido pelo Palmeiras (5) e Athletico-PR, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Vitória, Botafogo e Fluminense (2 cada).

Mais goleadas aplicadas em uma única edição do Brasileirão na era dos pontos corridos com 20 clubes (2006-2026):

9 – Cruzeiro (2013)

8 – Corinthians (2015)

8 – Flamengo (2019)

8 – Flamengo (2025)

[8] – Flamengo (2026)

7 – Náutico (2007)

7 – Goiás (2008)

7 – Grêmio (2009)

7 – Grêmio (2010)

7 – Grêmio (2019)

7 – Flamengo (2021)

7 – Palmeiras (2022)

7 – Palmeiras (2025)

Mais goleadas aplicadas no Brasileirão na era dos pontos corridos (2003-2026):

[92] – Flamengo

81 – Palmeiras

76 – Santos

68 – Atlético-MG

65 – São Paulo

64 – Cruzeiro

61 – Athletico-PR

60 – Internacional

58 – Grêmio

54 – Fluminense

53 – Corinthians

46 – Goiás

42 – Botafogo

30 – Coritiba

30 – Vasco

26 – Bahia