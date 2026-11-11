A Fifa divulgou nesta quarta-feira, 11 de novembro, os procedimentos e as regras para o sorteio final da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A cerimônia acontecerá no dia 11 de dezembro, às 13h30 (de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, definindo a composição das chaves das 32 seleções participantes.
Divisão dos potes, cabeças de chave e restrições geográficas
As seleções serão distribuídas em quatro potes com oito equipes cada, organizados de acordo com a atualização do Ranking Mundial Feminino da Fifa de 7 de dezembro. Na condição de país-sede, o Brasil terá uma bolinha de cor diferente e será automaticamente posicionado na vaga A1, ao lado das outras sete seleções mais bem ranqueadas que comporão o Pote 1. A Seleção Brasileira fará a abertura do torneio no dia 24 de junho, no Maracanã, e disputará os outros dois jogos da fase de grupos em 29 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo, e 4 de julho, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.
Para evitar desequilíbrios técnicos, a entidade determinou que as duas seleções líderes do ranking em dezembro ficarão em lados opostos do chaveamento — o mesmo critério vale para a terceira e a quarta colocadas —, impedindo que se enfrentem antes da decisão caso avancem na liderança de seus grupos. O regulamento também proíbe que seleções da mesma confederação caiam na mesma chave, o que livra o Brasil de encarar Argentina ou Colômbia na primeira fase. A única exceção é a Uefa: cada grupo terá no mínimo uma e no máximo duas representantes europeias.
Vagas restantes, projeção dos potes e repescagem mundial
Até o momento, 18 países já asseguraram classificação para o Mundial. As quatro vagas da Concacaf serão definidas nas quartas de final do torneio continental, nos dias 27 e 28 de novembro, enquanto outras sete seleções saem dos playoffs europeus, nos dias 1º e 5 de dezembro. As três vagas finais serão disputadas no Torneio de Repescagem mundial, cujos confrontos decisivos acontecem entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027, após fase preliminar em Rabat, no Marrocos, entre 28 de novembro e 5 de dezembro de 2026. O sorteio da fase final dessa repescagem ocorre um dia antes da cerimônia principal, em 10 de dezembro, às 11h, também no Rio de Janeiro.
Com base no ranking atual da Fifa, a projeção preliminar dos potes aponta Brasil, Espanha, Alemanha, Japão e França no Pote 1, que deve ser completado por Estados Unidos, Inglaterra e Suécia (ou Canadá), caso confirmem vaga. O Pote 2 projeta Dinamarca, Coreia do Norte e Austrália ao lado das postulantes Canadá, Holanda, Noruega, Itália e Islândia. No Pote 3 aparecem Coreia do Sul, China, Colômbia, Argentina, Nova Zelândia e Filipinas, além de uma seleção da Uefa e outra da Concacaf. Já o Pote 4 reunirá Camarões, Marrocos, Argélia, Malawi, a seleção da Concacaf pior ranqueada entre as classificadas diretas e as três vagas oriundas da repescagem mundial.