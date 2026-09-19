Aparentemente, alguns corintianos não estão chateados somente com a recente desclassificação na Libertadores, mas também com a nova jaqueta e calça do time, inspirados nos modelos lançados pela Nike na década de 1990.

O descontentamento fica evidente após algumas postagens levantarem a questão: “Aprovado o kit da coleção III do Corinthians?” O cónteúdo ainda menciona o preço de cada uma das peças: jaqueta, R$799,99, calça, R$699,99.

“Parece aqueles do Brás”, minimizou um torcedor. “Um salário minimo numa m**** dessas, só compensa se você for colecionador e OLHE LÁ”, avaliou outro.

Um terceiro ainda tentou levar informação ao debate, mas sem sucesso:

“E isso muda em que o fato de estar feio? Esses dois de cima estão lindos, os de baixo nem tanto. Agora, esse do Coringão tá feio demais”, respondeu um usuário. “Ufa, posso criticar embasado agora, essa m****”, concluiu outro.

Segundo o site especialiado Footy Headlines, o modelo em questão faz parte do relançamento do design clássico da Nike de 1996, para times de elite da temporada 2026/27, caracterizado por uma grande faixa horizontal no peito e duas faixas horizontais distintas na manga esquerda.