O Cruzeiro está bem próximo de concretizar a segunda maior negociação do futebol feminino no Brasil. A equipe mineira recebeu uma proposta e R$ 3,1 milhões do América do México pela zagueira Isa Haas e deve concretizar o negócio. A informação foi inicialmente divulgada pelo site ge.

Os valores só ficariam abaixo da venda da atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras para o Boston Legacy, dos Estados Unidos, por R$ 1,1 milhão dólares (R$ 5,8 milhões pela cotação da época). A negociação foi fechada no último mês.

Aos 24 anos, Isa chegou ao elenco das Cabulosas em janeiro, após longa passagem pelo Internacional. Formada pelas Coloradas, a defensora chegou a atuar brevemente fora do país, no Sevilla-ESP, em 2018, mas logo retornou ao clube gaúcho.

No Sul, ela conquistou três edições do Campeonato Gaúcho feminino (2019, 2021 e 2023). Pelo Cruzeiro, foram 24 jogos, sendo 22 deles como titular, e um vice-campeonato brasileiro. O time de Belo Horizonte acabou derrotado pelo Corinthians na grande final.

Além de defender o Cruzeiro, Isa também atua pela seleção brasileira. Ela foi campeã da última edição da Copa América.

Atualmente, o posto de segunda maior venda da modalidade no país é o de Priscila, negociada pelo Inter com o mesmo América do México por R$ 2,8 milhões.